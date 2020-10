Konference probírá šíření vlivu čínských komunistů

Praha - V Praze vyvrcholí dvoudenní konference o šíření vlivu čínské komunistické strany ve světě. Vystoupí na ni čeští i zahraniční odborníci na Čínu. Konferenci pořádá projekt Sinopsis a Orientální ústav Akademie věd.

"Na konferenci vystoupí domácí i zahraniční odborníci, kteří představí své studie a budou diskutovat o nejnovějším vývoji v této oblasti, včetně reakcí politických subjektů a občanské společnosti," uvedl projekt Sinopsis.

Diváci mají možnost pokládat dotazy, pokud se zdarma zaregistrují na workshop3@acamedia.cz . Konference bude probíhat v anglickém jazyce.

Dvoudenní konference slibuje deset prezentací, které se budou věnovat tématům spojených s čínskou komunistickou stranou, Evropou a Japonskem. "Mezi dalšími tématy budou nejnovější poznatky z oblasti transferu technologií, role think-tanků při šíření vlivu Komunistické strany Číny v zahraničí, prohlubování koncepce bezpečnosti strany a celosvětové reakce na porušování lidských práv," uvádí pozvánka na konferenci. Příspěvky budou zaměřeny na případové studie, tedy na podrobné popsání konkrétních případů.

Na konferenci vystoupí kromě českých sinologů z projektu Sinopsis například Magnus Fiskesjö, docent antropologie na americké Cornell University, Alex Joske, analytik australského Institutu strategické politiky, který se věnuje například vlivovým operacím čínské komunistické strany ve světě, nebo analytička a spisovatelka Andréa Wordenová zaměřující se na lidská práva právě v souvislosti s Čínou.

Konference bude po oba dny vysílána živě na webu Sinopsis. Registrovaní diváci budou moct zaslat dotazy, které hostům položí moderátorka konference.

Sinopsis je projekt neziskové organizace AcaMedia, spolupracuje na něm katedra sinologie Filozofické faktulty Univerzity Karlovy. Zabývá se vývojem v Číně i jejím vlivem v České republice i jinde ve světě.

V úterý 13. října můžete sledovat dění na konferenci od 9:30 do 13:30 a poté od 14:00 do 18:00 hod.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Seznam řečníků a názvy prezentací:

Alex Joske: The CCP’s talent recruitment efforts.

Audrey Fritz: University involvement in China’s military-civil fusion strategy.

Didi Kirsten Tatlow: Beyond espionage: China’s quest for foreign technology.

Filip Jirouš: Disregarded interest: Czech academic exchange with PRC defence-linked entities.

Kate Saunders: New findings on Tibet and their impact on ‘telling Tibet’s story’.

Magnus Fiskesjö: Chen Quanguo and Reinhard Heydrich: Parallel features of Communist Chinese and Nazi German genocidal and forced-assimilation policies.

Andréa Worden: The Beijing 2022 Winter Games: A threat to the Olympic ideal and human rights globally.

Aki Tonami: Ends justify the means? The CCP’s influence in Hokkaidō.

Pär Nyrén: CCP influence work in Sweden beyond wolf warrior diplomacy.

Matti Puranen: China’s influence operations in Finland: A preliminary case study.

Frank Jüris: CCP foreign affairs work and Estonian parties in the ILD’s grip.

Filip Jirouš: Under the radar: The role of coopted diaspora groups in Czech and European united front work.

Justina Razumaitė: Pros and cons in Lithuania’s China debate.

Łukasz Sarek: Money, greed and propaganda: A Chinese publishing house in Poland and its local partners.

Ralph Weber: Working the fringes: An analysis of CCP/PRC influence networks in Switzerland.

Didi Kirsten Tatlow: The WRSA, healthcare, and Germany.

Quentin Genaille: The CCP’s invisible hand in Brussels: Debunking the myth of a mutual understanding.

Nadège Rolland: The role of think tanks in the CCP’s influence work.

Matt Johnson: Extraterritorial systems of security and ideological extrusion.

Martin Hála: The internal logic of Leninist systems as an analytical tool to decode CCP activities.