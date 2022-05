Konference představí kroky k digitalizaci českého stavebnictví

Praha - O aktuální situaci digitalizace v českém stavebnictví, koncepci vlády a připravovaných krocích včetně stavebního zákona dnes budou hovořit tuzemští lídři digitalizace. Právě digitalizace stavebního řízení je jedním z hlavních bodů, které chce současná vláda zavést do připravovaných úprav stavebního zákona. O tom by na ministerstvu pro místní rozvoj měli diskutovat zástupci vlády, klíčových státních organizací a také předních stavebních firem.

Digitalizaci stavebního řízení proklamuje vláda jako jeden z hlavních cílů připravovaných úprav stavebního zákona. Slibuje si od toho výrazné zrychlení a zpřehlednění procesu stavebního povolení. Podle vlády by mělo být v budoucnu díky tomu možné například sledovat jednotlivé kroky a postupy úřadů elektronicky v přehledných tabulkách. V nich by měly být údaje o aktuálních krocích úřadu, lhůtách a dalších podmínkách. Už dříve zástupci kabinetu hovořili o tom, že návrh vláda Sněmovně předloží do poloviny roku.

Situaci kolem digitalizace stavebního řízení by měli na dnešní konferenci přiblížit za vládu například místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti), dále ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN) nebo ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Kromě vládních kroků kolem stavebního zákona se konference bude věnovat také konkrétním projektům nebo využívání některých digitálních nástrojů v praxi.

Program

08:00–09:00 Registrace učastníků

09:00–10:45 PANEL LÍDRŮ DIGITALIZACE

• Aktuální situace v oblasti digitalizace českého stavebnictví a připravované kroky pro budoucnost – cíle v následujících letech

• Koncepce jednotlivých ministerstev pro implementaci a digitalizaci českého stavebnictví

• Strategie Ministerstva průmyslu a obchodu pro digitalizaci českého stavebnictví

• Aktuální situace v oblasti digitalizace a probíhající konkrétní kroky na vládní úrovni – co se nyní děje a závazné stanovení termínů implementace

• Jaké jsou připraveny prioritní velké investice pro BIM? Jsou úřady připraveny?

10.45–11.00 Přestávka

11.00–12.15 BUSINESS PANEL

• Diskuse lídrů BIM z řad největších projektových a stavebních společností

• Rady pro úspěšný průběh implementace

• Digitalizace povolovacích procesů a společný datový standard

• Vazba BIM na Katastr a digitální technickou mapu

• Informační model – jak investorovi usnadní práci ve fázi přípravy, realizace a provozu stavby

• Praktické zkušenosti z realizovaných pilotních projektů

• Aktuálně připravované a vypisované projekty v BIM – proč se nedaří vypisovat projekty ve slibovaném objemu a jak se situace bude vyvíjet do budoucna?

12.15–12.30 Diskuse

12.30–13.30 Networkingový oběd a neformální diskuse