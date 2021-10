Konference on-line: V energetice se hraje o budoucnost naší společnosti

Energetika je páteří celé naší ekonomiky. Budoucnost energetiky však bude v dlouhodobém pohledu záviset na rozhodnutích, která bude nutno učinit v průběhu jednoho či dvou let. Teď se právě na tomto poli hraje doslova o budoucnost naší společnosti, o kvalitu života každého z nás. Bude možné všechna omezení, někdy rozhodnutá od zeleného stolu, zcela dodržet? Jaké zdroje budeme mít k dispozici a kde hledat úspory?

S názory odborníků napříč nejširším spektrem celé energetiky nás seznámí konference Budoucnost české energetiky II. Sledovat ji můžete 18. října od 9:00.

Energetika – a chápeme ji komplexně jako soubor elektroenergetiky, plynového a ropného hospodářství – je velmi složitý systém, jehož každá změna vyžaduje obrovské investice a čas. Proto správná rozhodnutí provedená ve správný čas mohou přinést obrovské úspory i šanci na udržení či rozvoj kvality života. Ta rozhodnutí, která jsou před námi, nebudou lehká a jednoduchá. Musíme se vypořádat s velkým množstvím mnohdy protichůdných požadavků, jako např. s cíli stanovenými EU (FIT 55, dekarbonizace v roce 2050, plná elektromobilita v roce 2035 či povinné roční snižování spotřeby) či s přirozenými požadavky společnosti, které lze shrnout takto: stabilní dodávky energie při sociálně udržitelných cenách.

Energetický systém je systémem velmi složitým, s mnohočetnými vzájemnými vazbami a vazbami na různé stránky života společnosti i každého z nás. Tento systém je třeba uvažovat v plné jeho komplexnosti, z hlediska kybernetického ho optimalizovat při uvažování mnohočetných omezení. Je otázkou, zdali bude možné všechna omezení, někdy rozhodnutá od zeleného stolu, zcela dodržet. A říci to včas. Úkolem je najít optimální dynamickou rovnováhu celého energetického systému v období transformace naší energetiky směrem k dekarbonizaci. Těch otázek, které před námi stojí je opravdu hodně: Jaké zdroje budeme mít k dispozici? Jak zajistíme optimální časování záměny zdrojů? Budeme potřebovat jaderné zdroje a jaké? Jakou roli v transformačním procesu sehraje informatika a umělá inteligence? Kde hledat nezbytné úspory?

Cílem konference „Budoucnost české energetiky II“, která je spolupořádána Institutem Equilibrium, Národním centrem energetických úspor a Národním centrem Průmyslu 4.0 je seznámit širší veřejnost s názory odborníků napříč nejširším spektrem celé energetiky. Jsou to názory často protichůdné, otevírající prostor k odborné diskusi. Ale jedině se znalostí věci, ve vzájemných dialozích lze dospět k rozumným a smysluplným závěrům. Veřejnost nesmí být z diskuse vyloučena, a proto je třeba ji informovat v co největším rozsahu a co nejobjektivněji o současném stavu příprav na transformaci energetiky. A o tom ta konference je.

Program konference ZDE