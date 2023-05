Konference ODS se zabývala i úsporným balíčkem, podpoří ho její zákonodárci

Praha - Úsporný balíček, kterým chce vláda snížit prohlubující se zadlužení státu, bude mít podporu všech poslanců a senátorů ODS. Ačkoliv na ideové konferenci občanských demokratů zazněla dílčí kritika opatření, nikdo nezpochybnil, že kroky ke konsolidaci veřejných financí jsou správnou cestou, zdůraznil při jednání premiér a šéf ODS Petr Fiala. Občanští demokraté na celodenní konferenci v Praze probírali svůj program pro příští dva roky.

Kabinet ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Starostů a Pirátů představil úsporný balíček ve čtvrtek. Předpokládá mimo jiné, že stát zvýší daň z příjmu právnických osob, spotřební daň z tabáku a alkoholu, daň z hazardu i nemovitostí. Znovu zavede nemocenské pojištění pro zaměstnance a zvedne odvody živnostníků. Snížit schodek veřejných financí mají ale především úspory, hlavně omezení státních dotací.

Byť desetihodinová konference ODS řešila program, aktuální téma úsporného balíčku se v debatě objevilo mnohokrát. Straníci většinou oceňovali, že kabinet k nepopulárním krokům našel odvahu. Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) označil koaliční kompromis za krvavý, vadí mu hlavně růst daní. ODS za to ponese politické náklady, míní. "Je to kompromis, za kterým může celá ODS stát, někdo s více přivřenýma očima, někomu možná budou trochu skřípat zuby, ale všichni víme, že je to to nejlepší pro ČR," reagoval Fiala. Zazněly dílčí výhrady, ale za nutností úspor stojí všichni, podotkl.

Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) vyzval stranu ke zlepšení komunikace. Lépe vysvětlovat kroky strany by měli představitelé vedení i řadoví členové, uvedl. Fiala připustil, že koaliční politici v posledních týdnech věnovali všechnu energii jednáním o balíčku a nebyli schopni reagovat na všechny úniky informací, které někdy vládu poškozovaly. Zdůraznil, že často šlo pouze o analytické materiály nebo přímo výmysly. Ve svém úvodním projevu Fiala řekl, že i kdyby vláda už nic dalšího neprosadila, její přínos bude větší než v případě předchozích dvou kabinetů. Za budoucí priority kabinetu i občanských demokratů označil posílení české energetiky a bezpečnosti, rozvoj dopravní sítě, snížení byrokracie či reformu vzdělávání. Na více než desetihodinové konferenci zaznívaly argumenty pro i proti zavedení eura v Česku, plány na výstavbu dopravní infrastruktury či ohledně budoucnosti obrany. Debatovalo se i o potřebných změnách ve zdravotnictví, kde je třeba zapojit soukromé financování, nebo školství, kde experti strany navrhují jedenáctiletou povinnou školní docházku a zkrácení základní školy na osm let. Padl i návrh na zrušení ministerstva pro místní rozvoj a zřízení ministerstva sportu. Mluvilo se i o možném zvýšení poplatku na pohotovosti ze současných 90 korun. Konference navázala na práci resortních týmů, výsledkem dalších chystaných jednání pak má být vznik širšího programového dokumentu. Ten má definovat program ODS příští rok, kdy se konají volby do Evropského parlamentu či krajských zastupitelstev, ale i pro rok 2025, kdy se budou volit poslanci. Občanští demokraté dnes opakovali vyjádření z loňského kongresu, že nemíní po čtyřech letech opustit vládu, ale plánují alespoň osmiletý projekt.