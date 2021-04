Konference o budoucnosti Evropy: spuštěna vícejazyčná digitální platforma

Výkonná rada konference o budoucnosti Evropy, kterou tvoří zástupci Evropského parlamentu, Rady Evropské unie a Evropské komise, spustili mnohojazyčnou digitální platformu konference o budoucnosti Evropy a vyzvali všechny občany, aby přispěli k utváření své budoucnosti i Evropy jako celku. Platforma je k dispozici ve 24 jazycích, tato podoba umožňuje občanům z celé unie sdílet a vyměňovat si nápady a názory prostřednictvím online akcí.

„Platforma je klíčovým nástrojem, který obanům umožní zapojit se a vyjádřit se k budoucnosti Evropy. Musíme mít jistotu, že jejich hlas bude vyslyšen a že se budou podílet na rozhodování bez ohledu na pandemii covid-19. Naše spolená budoucnost si žádá, aby evropská zastupitelská a participativní demokracie i nadále fungovala.,“ uvedl předseda Evropského parlamentu David Sassoli.

Předseda portugalské vlády António Costa jménem předsednictví Rady dodal: „Nastalas, aby se naši občané aktivně podělili o své největší obavy a nápady. Tato diskuse by nemohla proběhnout v příhodnější dobu. Musíme se připravit, abychom z této krize vyšli ještě silnější a po překonání pandemie byli připraveni na to, co nám chystá budoucnost. Doufáme, že budeme i nadále společně utvářet budoucí Evropu, která bude spravedlivější, ekologičtější a ve větší míře digitalizovaná a která bude reagovat na očekávání našich občanů.“

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová vyjmenovala priority příštího rozvoje EU.„Zdraví, změna klimatu, dobrá a udržitelná pracovní místa ve stále více digitalizované ekonomice a stav našich demokratických společností: vyzýváme Evropany, aby se k těmto tématům vyjádřili, podělili se o své obavy a řekli nám, v jaké Evropě chtějí žít. Občanská platforma dává lidem příležitost přispět k utváření budoucí Evropy a diskutovat s občany z celého kontinentu. Jde o skvělou příležitost virtuálně spojit Evropany. Přidejte se i vy! Společně můžeme vytvořit takovou budoucnost Unie, jakou chceme,“ řekla.

#BudoucnostPatriVam

Vícejazyčná digitální platforma je plně interaktivní: lidé na ní mohou diskutovat o svých návrzích s ostatními občany ze všechč lenských států ve 24 úředních jazycích EU. Lidé ze všech oblastí života a v co největším počtu jsou vybízeni k tomu, aby prostřednictvím platformy přispěli k utváření své budoucnosti, ale také aby ji propagovali na sociálních médiích s hashtagem #BudoucnostPatriVam.

Platforma bude ve smyslu jedné z hlavních zásad konference úplně transparentní. Všechny příspěvky a výsledky akcí se budou shromažďovat, analyzovat, monitorovat a zveřejňovat. Hlavní myšlenky platformy budou využity jako podklad v panelech evropských občanů a na plenárních zasedáních, kde se o nich bude diskutovat a vyplynou z nich závěry konference.

Všechny akce související s konferencí, které se zaregistrují na platformě, budou zobrazeny na interaktivní mapě, kterou si budou moci občané prohlížet a zapisovat se na akce on-line. Organizátorům akcí je na platformě k dispozici příručka, která jim pomůže organizovat a propagovat své iniciativy. Všichni účastníci a akce musí dodržovat Chartu Konference o budoucnosti Evropy, která stanoví normy slušné celoevropské diskuse.

Platforma je rozdělena podle klíčových témat: změna klimatu a životní prostředí, zdraví, silnější a spravedlivější ekonomika, sociální spravedlnost a pracovní místa, EU ve světě, hodnoty a práva, právní stát, bezpečnost, digitální transformace, evropská demokracie, migrace a vzdělávání, mládež, kultura a sport. Tato témata doplňuje „otevřená schránka“ pro nápady, které se nemusí týkat jen jedné oblasti, a další témata („další nápady“), neboť občané mohou přijít s jakoukoli problematikou, která je pro ně důležitá.

Platforma rovněž poskytuje informace o struktuře a činnosti konference. Je otevřena všem občanům EU, jakož i orgánům a institucím EU, vnitrostátním parlamentům, ústředním a místním orgánům a občanské společnosti. Bude plně respektovat soukromí uživatelů a pravidla EU pro ochranu údajů.