Konference o budoucnosti Evropy: občanská platforma zahájí 19. dubna

Výkonná rada konference o budoucnosti Evropy schválila vytvoření mnohojazyčné digitální platformy, která občanům z celé unie umožní zapojit se do diskusí o budoucnosti EU. Rada se rovněž dohodla na svých pracovních postupech a pokročila v přípravách zahajovací akce konference, která je předběžně naplánována na 9. květen, tedy na Den Evropy.

Od 19. dubna poskytne nová mnohojazyčná digitální platforma občanům z celé Evropské unie příležitost vyjádřit svůj názor na jakékoli téma, které považují za důležité pro budoucnost EU. Nabídne jim, poprvé na úrovni unie, prezentovat své nápady, vyjádřit se k ostatním návrhům, ale také vytvořit společnou akci, respektive se jí zúčastnit. Platforma má sloužit jako centrální digitální prostor konference, místo, kde budou shromážděny a sdíleny všechny příspěvky, včetně těch z lokálních akcí, evropských panelových diskusí občanů a plenárních zasedání konference.

Klíčové myšlenky budou shromážděny a analyzovány prostřednictvím zvláštního mechanismu zpětné vazby, aby mohly být projednány v rámci evropských panelových diskusí a během plenárních zasedáních konference. Platforma bude rovněž informovat o struktuře a činnosti konference, jakož i o zdrojích pro organizátory akcí, včetně katalogu klíčových akcí umožňujícího propagaci konkrétní iniciativy na lokální, regionální, vnitrostátní či evropské úrovni. Občané tak budou moci snadno nalézt zajímavé události prostřednictvím mapy všech akcí.

„Tato diskuse musí být co možná nejintenzivnější a v době pandemie koronaviru to znamená co nejvíce experimentovat s digitálními technologiemi. Prostřednictvím této platformy nabízíme nástroje, které každému [občanovi] umožní aktivně se do této debaty zapojit, a zajistíme, aby se tyto nápady dostaly do analýzy a závěrů konference. Je to jejich budoucnost, takže i jejich konference,“ uvedl belgický poslanec Evropského parlamentu Guy Verhofstadt (skupina RE)

Oficiální hashtag konference #BuducnostPatriVam vyzývá občany EU, aby se zúčastnili konference a přispěli tak k definování budoucnosti unie. Občanům současně vzkazuje, že budoucnost je v jejich rukou.