Konference na univerzitě v USA připomene odkaz Václava Havla i současné krize

Augusta/Praha - Američané si na třídenní konferenci připomenou život, dílo i odkaz bývalého československého a českého prezidenta Václava Havla. Konference se měla konat už loni u příležitosti desátého výročí Havlova úmrtí, plány ale organizátorům přerušila pandemie covidu-19. Po únorové ruské invazi na Ukrajinu jsou témata, která Havel vyzdvihoval, ještě aktuálnější, řekl v rozhovoru s ČTK pořadatel akce Milan Babík, český profesor na univerzitě Colby College.

Konference s názvem Havel and Our Crisis (Havel a naše krize) se bude konat od středy právě na Colby College, soukromé vysoké škole svobodných umění v americkém státě Maine, kde Babík již téměř sedm let učí. Pro akci získal podporu rektora a rozhodl se, že konference bude odrážet i aktuální vývoj na mezinárodním poli.

"I události tady ve Spojených státech v lednu 2021 nás všechny hodně vyděsily, tak jsem si říkal, že by možná bylo vhodné místním Američanům připomenout právě Havlovu představu demokracie," uvedl Babík. Stoupenci Donalda Trumpa v lednu 2021 zaútočili na sídlo amerického Kongresu ve snaze zabránit formálnímu potvrzení vítězství demokrata Joea Bidena v prezidentských volbách. Ve spojitosti s útokem zahynulo pět lidí a více než 140 strážců zákona utrpělo zranění.

Na konferenci vystoupí mimo jiné ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský, francouzský politolog a historik Jacques Rupnik a literární historik Martin C. Putna. "Dorazí rovněž uznávaný americký historik Timothy Snyder se svou manželkou Marci Shoreovou. Právě profesor Snyder byl před pár týdny v Kyjevě, kde se setkal s prezidentem Volodymyrem Zelenským, takže nám představí vlastní úvahy na téma Havel a Zelenskyj," upřesnil Babík. Konference se sice koná na akademické půdě, podle Babíka je ale určena široké veřejnosti. Návštěvníky čekají nejrůznější panelové diskuze, filmové projekce, ale i loutkové představení Havlovy Audience. "Z New York City přijede Československo-americká loutková společnost založená českými a slovenskými emigranty. Používají loutky, které objevili v jednom kostele na Manhattanu, kde se schází česká komunita," uvedl organizátor konference. Zájem o konferenci je podle něj velký, mají v plánu dorazit jak lidé z Maine, tak i z jiných částí Nové Anglie. Ozvala se dokonce i jedna z návštěvnic, že přijede až z Austrálie.

Na dotaz, jak moc Václava Havla místní lidé znají, Babík odpověděl, že zejména jeho studenti hodně. Každý rok dokonce skupinu svých posluchačů vozí na čtyři týdny do Prahy a ve spolupráci s Knihovnou Václava Havla a Akademií věd ČR poznávají českou historii i kulturu, čtou si právě díla Havla, ale i Milana Kundery, Bohumila Hrabala, Ludvíka Vaculíka nebo Josefa Škvoreckého. "Odnášejí si z toho velmi silné zážitky a šíří to zde na univerzitě. Momentálně vybírám studenty do dalšího turnusu příští rok v lednu a na 16 míst mám téměř 100 zájemců, takže zájem o to určitě je," řekl český profesor.