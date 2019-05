Konečným datem pro odchod Británie z EU je podle McVeyové říjen

Londýn - Británie musí z Evropské unie odejít koncem října, i kdyby to mělo být bez dohody. Prohlásila to dnes bývalá ministryně práce Esther McVeyová, která se hodlá ucházet o post vůdkyně Konzervativní strany. Nynější lídryně konzervativců a premiérka Theresa Mayová v pátek oznámila, že se stranické funkce vzdá 7. června; vládu pak hodlá řídit, dokud strana nevybere jejího nástupce. Mayová odchází kvůli tomu, že se jí v Dolní sněmovně opakovaně nepodařilo prosadit připravenou dohodu o britském odchodu z Evropské unie.

Výběr stranického nástupce Mayové začne 10. června. Dnes se očekává, že se k dosavadním uchazečům připojí i ministr životního prostředí Michael Gove. I s ním pak bude skupina zájemců o funkci osmičlenná, oznámil server BBC.

McVeyová dnes řekla, že "klíčovým datem pro vystoupení z EU je 31. říjen, i kdyby to znamenalo odejít bez dohody". "Je to pevné datum. Nebudeme žádat o další odklad. Je to součást sžíravé nejistoty, kterou si lidé, podniky ani země nepřejí," sdělila McVeyová.

Po Goveově zařazení na seznam se v boji o vedení konzervativců ocitnou dva vůdčí politici kampaně za vystoupení Británie z unie z roku 2016. Vedle Govea to je bývalý ministr zahraničí Boris Johnson. BBC uvádí, že rozhodující bude názor kandidátů na možnost vystoupení Británie bez dohody.

Ke kandidátům se v sobotu připojili exministr pro brexit Dominic Raab, ministr zdravotnictví Matt Hancock a Andrea Leadsomová, která měla donedávna na starosti vládní agendu v dolní komoře britského parlamentu. Už před nimi kandidaturu ohlásili Johnson, ministr zahraničí Jeremy Hunt, ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart a McVeyová. Očekává se, že se seznam rozšíří ještě o další politiky.

Všichni uchazeči tvrdí, že jsou schopni brexitu dosáhnout. McVeyová dnes řekla, že nabídne-li unie návrat k rozhovorům a novou dohodu, Británie je tomu otevřená. Znovu chtějí o dohodě jednat také Raab a Leadsomová, ale i oni jsou připraveni na odchod bez dohody, pokud se nepodaří dohody dosáhnout. Očekává se, že Gove se představí jako "sjednocující kandidát", soudí BBC. EU o nové dohodě s Londýnem vyjednávat nechce.

Konzervativní strana, která je v Británii u moci od roku 2010, si v nejnovějších průzkumech preferencí voličů vede nejhůře za posledních dvacet let. Kdyby se tento týden konaly volby do britského parlamentu, hlasovalo by pro ni zřejmě kolem 25 procent lidí, tedy o 17 procent méně než při posledních volbách.