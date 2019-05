Konečným datem pro odchod Británie z EU je podle McVeyové říjen

Londýn - Británie musí z Evropské unie odejít koncem října, i kdyby to mělo být bez dohody. Prohlásila to dnes bývalá ministryně práce Esther McVeyová, která se hodlá ucházet o post vůdkyně Konzervativní strany. Nynější lídryně konzervativců a premiérka Theresa Mayová v pátek oznámila, že se stranické funkce vzdá 7. června; vládu pak hodlá řídit, dokud strana nevybere jejího nástupce. Mayová odchází kvůli tomu, že se jí v Dolní sněmovně opakovaně nepodařilo prosadit připravenou dohodu o britském odchodu z Evropské unie.

Výběr stranického nástupce Mayové začne 10. června. Dnes se k dosavadním uchazečům připojil i ministr životního prostředí Michael Gove. S ním je skupina zájemců o funkci osmičlenná. "Mohu potvrdit, že předložím své jméno jako uchazeč o post premiéra této země," sdělil ministr.

McVeyová dnes řekla, že "klíčovým datem pro vystoupení z EU je 31. říjen, i kdyby to znamenalo odejít bez dohody". "Je to pevné datum. Nebudeme žádat o další odklad. Je to součást sžíravé nejistoty, kterou si lidé, podniky ani země nepřejí," sdělila McVeyová.

Na seznamu soupeřů v boji o vedení konzervativců se tak ocitají Gove a bývalý ministr zahraničí Boris Johnson - dva vůdčí politici kampaně za vystoupení Británie z unie z roku 2016. BBC uvádí, že rozhodující bude názor kandidátů na možnost britského odchodu z evvropského bloku bez dohody.

Ke kandidátům se v sobotu připojili také exministr pro brexit Dominic Raab, ministr zdravotnictví Matt Hancock a Andrea Leadsomová, která měla donedávna na starosti vládní agendu v dolní komoře britského parlamentu. Už před nimi kandidaturu ohlásili Johnson, ministr zahraničí Jeremy Hunt, ministr pro mezinárodní rozvoj Rory Stewart a McVeyová. Očekává se, že se seznam rozšíří ještě o další politiky.

Všichni uchazeči tvrdí, že jsou schopni brexitu dosáhnout. McVeyová dnes řekla, že nabídne-li unie návrat k rozhovorům a novou dohodu, Británie je tomu otevřená. Znovu chtějí o dohodě jednat také Raab a Leadsomová, ale i oni jsou připraveni na odchod bez dohody, pokud se nepodaří kompromisu dosáhnout. Očekává se, že Gove se představí jako "sjednocující kandidát", soudí BBC. EU o nové dohodě s Londýnem vyjednávat nechce.

Raab dnes řekl, že je důležité dosáhnout brexitu před příštími parlamentními volbami. Ani on nechce požadovat další odklad termínu vystoupení.

Ministr financí Philip Hammond dnes prohlásil, že parlament bude proti vystoupení Británie bez dohody a že EU nebude ochotná znovu otevřít jednání. Doufá, že bude-li novým premiérem Johnson, nenechá Británii odejít bez dohody. "Nepodpořím strategii odchodu bez dohody," sdělil Hammond.

Konzervativní strana, která je v Británii u moci od roku 2010, si v nejnovějších průzkumech preferencí voličů vede nejhůře za posledních dvacet let. Kdyby se tento týden konaly volby do britského parlamentu, hlasovalo by pro ni zřejmě kolem 25 procent lidí, tedy o 17 procent méně než při posledních volbách.