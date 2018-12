Boxeři Lukáš Konečný (vlevo) a Matúš Babiak 26. prosince 2018 v Praze při veřejném vážení před galavečerem profesionálního boxu a bojového umění MMA "XFN Night of the Champions".

Praha - Bývalý profesionální mistr světa v boxu Lukáš Konečný úspěšně zvládl návrat do ringu po více než čtyřech letech, se svým výkonem však příliš spokojený nebyl. Matúše Babiaka ze Slovenska porazil jednoznačně 3:0 na body, po zápase však přiznal, že je hodně pravděpodobné, že už dál boxovat nebude. Přesvědčila by jej jen velice lukrativní nabídka, kterou ale neočekává.

"Nebyla to sranda. Pauza byla dlouhá a doufal jsem, že to bude jednodušší," řekl Konečný, který předtím boxoval naposledy v dubnu 2014, kdy prohrál souboj o titul mistra světa ve střední váze organizace WBO s Američanem Peterem Quillinem.

Souboj s Babiakem měl ale od počátku pod kontrolou, relativně vyrovnané bylo jen první kolo. Poté už zápas kontroloval. "Dokázal bych si zápas představit snazší. Soupeř byl brzy unavený, údery na spodek cítil, ale prostě rychlost už tam není," přiznal čtyřicetiletý boxer. "Vyhrál jsem jednoznačně, ale musel jsem se trápit. Musel jsem si máknout," řekl.

Bezprostředně po duelu prozradil, že dále zřejmě boxovat už nebude. "Z dnešního výkonu rozhodně nejsem nadšený, takže se do ničeho dalšího nechystám. Pochopil jsem, že pauza, kterou jsem měl, i věk, už nejsou ideální," řekl Konečný, který si mezi profesionály připsal 51. výhru v 56. zápase.

K pokračování by jej přesvědčila jen skvělá nabídka. "Jediné, co mě dokáže přesvědčit, jsou prachy. Osobně si myslím, že moje hodnota není taková, aby mi někdo nabídl tolik, aby se to vyplatilo jemu i mně," uvedl brněnský rodák realisticky a nadhodil částku pět milionů korun. "To by ale musel být blázen. To mi nikdo nedá, takže jsem v klidu a manželka taky," pousmál se. Manželka Jarka si totiž už nepřeje, aby boxoval.

Vedle podpory diváků mu udělala radost i přítomnost jeho dřívějších trenérů Dirka Dzemského a Roberta Stieglitze. "Byl tu i Dejan Zaveck. Je příjemné, že ta banda blbců, kteří dříve boxovali o tituly mistrů světa, se sejde kvůli jednomu starému blbečkovi, který se ve čtyřiceti rozhodne vrátit," řekl.

Před lety v dobách své největší slávy Konečný po zápasech bral do ringu své dcery a radoval se z výher s nimi v náručích. Tentokráte ale trojice potomků zvedla jeho.

"Zkoušeli jsme to. Jednou doma, kde to bylo v klidu. Poté i v den zápasu, kdy se nám to na hotelu podařilo až napotřetí. Doufal jsem, že to nebude ostuda a někdo z nás nespadne. Přece jen jsem zpocený," pousmál se Konečný.

Zvažoval i možnost, že by zkusil opět zvednou on je. "Když jsme to ale doma nacvičovali, tak jsem pochopil, že na to nemám ani za čerstva. Natož po zápase," přiznal Konečný, který se hned po zápase chystal na dovolenou z celou rodinou. "Už se těším a doufám, že nebudu muset řešit moc pracovních věcí a budu se moct rodině věnovat. Abych jim vrátil ty svátky. Před zápasem jsem totiž nervák. Naštěstí manželka je zlatá, umí v tom chodit a děti se přizpůsobí," dodal Konečný.