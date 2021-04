Konečně nám to sedlo, radoval se Najman po gólech čtvrté formace

Mladá Boleslav - Hokejisté Mladé Boleslavi výhrou nad Třincem odmítli konec sezony a velkou zásluhu na tom měla čtvrtá formace ve složení Pavel Kousal, Ondřej Najman, Oscar Flynn, která se podepsala pod tři ze čtyř gólů domácích. Hned dvakrát se dokonce v oslabení mezi střelce zapsal Kousal, gól a asistenci si připsal Najman.

"Kluci hrají dobře celé play off a dneska to navíc potvrdili i góly," ocenil jejich výkon trenér Pavel Patera. "Skoro jsem už nevěřil, že se v play off ještě prosadíme,“ pousmál se Najman, který skóroval po více než měsíci.

Svou bilancí se ale útok "mladíků" netrápil i díky podpoře zkušenějších hráčů. "Kluci nás uklidňovali, že v play off je jedno, kdo dává góly. Tam už to není vůbec o individualitách, ale o celém týmu. A dneska to tam napadalo zrovna nám. Je ale pravda, že jsme nad tím už trošku přemýšleli," přiznal Najman, jehož útok byl nebezpečný prakticky po celý zápas. "Sedlo nám to. Nevím, čím to bylo. Ale dobře jsme bruslili, byli jsme nepříjemní. Prostě jsme byli odměněni za tvrdou práci," řekl třiadvacetiletý útočník.

Mladá Boleslav se až v šestém utkání série gólově prosadila jako první. "Před zápasem jsme si řekli, že prostě musíme makat od začátku a taky jsme to splnili. Celý zápas jsme pak odehráli v plném nasazení. Vstup do zápasu byl v podstatě jediným tématem, které jsme před utkáním řešili," řekl Najman s tím, že se potvrdilo, že to bylo klíčové. "Byla to alfa a omega. S tak zkušeným týmem, jako je Třinec, se prostě musí hrát šedesát minut. Jakmile to není na sto procent, už se to těžko dohání," uvedl.

Najman ocenil vedle výkonu Kousala i zákroky brankáře Jana Růžičky, který si připsal 30 zákroků a zejména ve třetí třetině svůj tým výrazně podržel. "Růža byl zase neskutečný. Ještě že ho máme," podotkl Najman. Středočechy nyní čeká poprvé v klubové historii v extraligovém play off sedmý zápas. "Musíme dobře zregenerovat, trošku potrénovat a pak půjdeme na věc. Pojedeme si to užít a dáme do toho všechno. Bude to o nás. Když předvedeme výkon jako dneska, tak máme šanci postup urvat,“ dodal Najman.