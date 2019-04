Praha - Případné hlasování o konci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana ve funkci by bylo posledním hlasováním současné vlády ANO a ČSSD. Novinářům to při dnešním zahájení kampaně ČSSD před eurovolbami řekl šéf sociální demokracie a vicepremiér Jan Hamáček. Menší koaliční strana podle něj nevidí důvod k personálním a systémovým změnám na státních zastupitelstvích.

Spekulace o možném tlaku na odchod Zemana se objevily minulý týden poté, co oznámil rozhodnutí rezignovat ministr spravedlnosti Jan Kněžínek (za ANO). Část opozice dává jeho odchod do souvislosti s kauzou Čapího hnízda, v níž čerstvě čelí návrhu na podání obžaloby premiér Andrej Babiš (ANO). Kněžínka ke 30. dubnu nahradí ve vládě Marie Benešová, která v pátek ČTK řekla, že s odvoláním Zemana nepočítá.

Hamáček novinářům řekl, že ministerstvo spravedlnosti je v gesci ANO a strany se dohodly na tom, že si nebudou kandidáty kádrovat. Odpovědnost za výběr Benešové je tak čistě na Babišovi, řekl. "Je to zkušená právnička, která v čele ministerstva už stála," uvedl Hamáček.

Ministr vnitra nevidí důvod zasahovat do systému státních zastupitelství. "Na toto bude sociální demokracie velice citlivá. Pokud by se mělo hlasovat o odvolání nejvyššího státního zástupce, tak to bude poslední hlasování této vlády. Pro nás by to byl důvod z vlády odejít," konstatoval Hamáček. "Věřím však, že platí ujištění našich partnerů, podle kterých k tomu nedojde," dodal na twitteru.

Nevidí důvod ani ke změně zákona o státním zastupitelství. "Zatím není nic na stole. Očekávám, že takto zásadní změny by byly koaličně projednány a máme pro spory v koalici příslušné mechanismy," uvedl s tím, že další kroky nechce předjímat.

Benešová minulý týden uvedla, že se chce zaměřit především na boj s korupcí na vytváření kvalitní legislativy. "Popírám čistky ve státním zastupitelství, to je prostě hysterie naprosto nesmyslná," řekla. "Kdybychom chtěli vyhodit Pavla Zemana, mohli jsme to udělat už dávno," řekl o víkendu deníku Právo Babiš.

Lidové noviny (LN) v sobotu upozornily, že Benešová bude mít možnost výrazně ovlivnit podobu justice výběrem šéfů klíčových institucí. V září končí předseda Vrchního soudu v Olomouci Robert Gryga, v lednu 2020 pak předseda pražského vrchního soudu Jaroslav Bureš. U vrchních soudů se rozhodují v odvolání nejzávažnější kauzy.

Příští rok mohou mít nové předsedy také krajské soudy v Hradci Králové, v Českých Budějovicích, v Plzni i Městský soud v Praze, kde vyprší mandát Liboru Vávrovi. V roce 2021 přijdou obměny na krajských soudech v Brně či Ústí nad Labem.