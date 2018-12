Praha - Konec starého a začátek nového roku slaví v centru Prahy několik tisíc lidí. Větší zájem je o dění na Staroměstském náměstí, kde v 17:00 začal kulturní program. Václavské náměstí patří tradičně spíše pyrotechnice. Podle mluvčí zdravotní záchranné služby v Praze Jany Poštové zatím zdravotníci nemuseli nikoho ošetřovat.

Převážnou část slavících tvoří cizinci, většinou mladší lidé. V ulicích jsou slyšet zejména ruština, angličtina, němčina, italština a španělština. Na Staroměstské náměstí přilákal publikum doprovodný program, ve kterém se budou až do půlnoci střídat DJ Mikael van Dikeen a skupina So Fine.

Na rozdíl od předchozích let, kdy většina stánků s občerstvením byla na Staroměstském náměstí zavřena a tvořily se u nich dlouhé fronty, tentokrát jich zůstaly otevřeny zhruba tři čtvrtiny.

Oslavy začaly už kolem poledne, kdy se v centru začaly vytvářet hloučky lidí se skleničkou, lahví nebo plechovkou alkoholu v ruce. Skupinka Italů se skleničkami sektu se nechala fotit přímo pod orlojem. Na Václavském náměstí na rohu Jindřišské ulice lákal posluchače anonymní umělec svým koncertem na klavír.

Na Václavském náměstí patřilo odpoledne odtahové službě. Podle značek zde od 12:00 do 10:00 na Nový rok platí z bezpečnostních důvodů zákaz zastavení. Majitelé vozů, kteří tento zákaz nerespektovali, budou mít vstup do nového roku poněkud zkažený.

Mnozí využili poslední den v roce k návštěvě divadla. Například v divadle Palace se několik desítek minut před zahájením představení Zamilovaný sukničkář tvořila dlouhá fronta před šatnou. "Alkohol můžu pít každý den. Ale jít na Silvestra do divadla, to jen tak někdo nemá. A nakonec, po divadle můžu pít taky," řekl jeden z čekajících diváků. Zhruba stometrová fronta se tvořila také u vstupu do Národního divadla, kam se dalo jít dnes zadarmo.

Uprostřed Václavského náměstí stojí jako tradičně zdravotnický kamion Golem, kde lze ošetřit až 12 lidí najednou. "Zatím je klid. Do půlnoci to tradičně bývá naprosto běžná situace. Velkou většinu zásahů máme až po půlnoci," řekla ČTK mluvčí zdravotní záchranné služby v Praze Jana Poštová.

Zájemci si na Václavském náměstí mohou koupit ve stánku s klobásami lahev sektu. Cena 250 korun za lahev se oslavujícím podle zájmu jeví jako přijatelná. Je stejná jako před dvěma roky.

Silvestr se slaví na náměstích i na vodě

Na náměstích, na horách i na vodě dnes budou lidé v Česku oslavovat příchod nového roku. Silvestr ale kromě oslav a dalších společenských akcí přinese i nárůst rizika požárů nebo omezení dopravy. Teploty na Silvestra zůstanou stejně jako v posledních dnech nad nulou, sněhu se lidé dočkají asi jen místy na horách.

Města po celé republice pořádají jako obvykle oslavy s ohňostrojem. Kromě toho mohou lidé zajít do kostelů na mše, do divadel na speciální silvestrovská představení nebo na koncerty. Kdo by ale chtěl strávit poslední den roku trochu netradičně, může se vydat třeba na módní přehlídku s hranými scénkami v brněnské funkcionalistické vile Stiassni. Silvestra mohou lidé strávit například i na vodě. Na Chrudimsku se totiž koná již 17. ročník Silvestrovské plavby, při které vodáci pojedou po řece Doubravě v úseku Ronov - Žleby.

Oslavovat se bude také na horách. Na nejvyšší hoře Bílých Karpat, Velké Javořině, bude tradiční silvestrovské setkání Čechů a Slováků. Vrcholem hory totiž prochází hranice mezi Českou a Slovenskou republikou. Na akci vystoupí Mužský pěvecký sbor z Kunovic a bude zapálena vatra přátelství.

Kvůli oslavám se musí v mnoha městech připravit řidiči na omezení dopravy. Provoz aut a parkování budou omezeny třeba v centru Prahy, hlavně kolem Václavského a Staroměstského náměstí a Karlova mostu. Bude ovšem posílena hromadná doprava. Tramvaje pojedou v kratších intervalech a provoz metra bude prodloužen přibližně do 02:30.

Železniční provoz bude na Silvestra a brzy ráno 1. ledna slabší než v jiné sváteční dny. Dnes ukončí České dráhy provoz na mnoha linkách již brzy večer. Odpoledne na Nový rok pak ale naopak vypraví desítky posilových vozů, které proti běžnému provozu budou mít tisíce míst k sezení navíc.

Kvůli oslavám budou posílena bezpečnostní opatření. V centru Prahy budou v pohotovosti policisté, včetně psovodů se psy, i pyrotechnici. Na Václavském a Staroměstském náměstí budou mít záchranáři sanitky a na Václavském náměstí také zdravotnický kamion Golem. Na Vltavě budou policisté a strážníci na člunech společně s vodní záchrannou službou Českého červeného kříže. V pohotovosti po celé republice budou hasiči kvůli nárůstu počtu požárů souvisejících s pyrotechnikou.