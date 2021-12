Konec nouzového stavu podle hejtmanů nebude mít vliv na boj krajů s covidem

Praha - Konec nouzového stavu nebude mít podle některých hejtmanů vliv na boj krajů s epidemií covidu-19. Shodla se na tom část hejtmanů oslovených ČTK napříč stranami. Nynější nouzový stav byl vyhlášen bývalou vládou ANO a ČSSD. Dnes jmenovaný nový kabinet Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se Starosty a nezávislými (STAN) se rozhodl, že nepožádá Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu, který tak skončí o půlnoci 25. prosince. Přestanou pak platit třeba omezení otevírací doby v restauracích a nočních klubech nebo zákaz pořádání vánočních trhů.

Jihočeský hejtman a předseda Asociace krajů ČR Martin Kuba (ODS) řekl ČTK, že je zcela na rozhodnutí vlády, zda současná situace vyžaduje zvláštní opatření pro ni nebo ministerstvo zdravotnictví. "My jako Jihočeský kraj pro žádné naše činnosti, které máme vykonávat v době pandemie, nouzový stav nepotřebujeme," uvedl.

Podobný názor má například i jeden z představitelů bývalého vládního hnutí ANO, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller. "Konec nouzového stavu nebude pro nás žádnou překážkou v boji s koronavirem. I v současné době nám pomáhají lidé na základě dobrovolnosti, nikoho nenutíme, aby nastupoval do nemocnic, a funguje to," uvedl.

Ani jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) s koncem nouzového stavu nemá problém. Záleží ale podle něj na tom, aby dál platila opatření omezující sociální kontakt. "Vláda si musí vyhodnotit, zda k tomu, aby platila nějaká opatření, potřebuje nouzový stav. Já se domnívám, že nepotřebuje, že nějaká opatření mohou platit i podle pandemického zákona. V každém případě by ale bylo špatně, pokud by po Vánocích skončila platnost všech opatření," řekl.

Třeba hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO) však na nouzovém stavu oceňoval například to, že zodpovědnost nebyla jen na hygienicích a policii, ale také na starostech obcí s rozšířenou působností. "Zodpovědnost tak byla v kraji více rozprostřená," uvedl. Dodal, že sice nemá zájem, aby platila omezení, nepřeje si však, aby se epidemická situace zhoršovala. Například nemocnice ve Zlíně podle něj potřebuje ještě asi tři týdny, aby se tam situace zlepšila a mohla opět začít plánovaná léčba. "Bude záležet také na lidech, jak na zrušení nouzového stavu zareagují," řekl.

O rozhodnutí neprodloužit nouzový stav informoval novináře po dnešním prvním jednání nové vlády premiér Petr Fiala (ODS). "Situaci sledujeme, a pokud se bude situace zhoršovat, je vláda připravena se k debatě o nouzovém stavu vrátit," uvedl. Kabinet podle něho sleduje situaci kolem varianty koronaviru omikron, která může být podle odborníků nakažlivější než dosud dominantní delta.

Zástupcům podnikatelů a firem vadí, že nová vláda nepředstavila jasné instrukce pro režim na silvestra. Podle Asociace malých a středních podniků a živnostníků (AMSP) se neprodloužení nouzového stavu může zdát jako dobrá zpráva, ale pokud by vláda na poslední chvíli názor změnila, byl by to problém. Stejný názor má Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR. "To nejhorší, co by se mohlo stát, je všechna opatření na několik dní zrušit, a pak je opět zavádět. Podnikatelé v gastronomii musí minimálně týden dopředu vědět, jaká opatření budou platit okolo silvestra," uvedl prezident svazu Tomáš Prouza.