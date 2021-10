Konec aktivity sopky, jež měsíc chrlí lávu na La Palmě, není v dohledu

Madrid - Konec činnosti sopky na kanárském ostrově La Palma je zatím v nedohlednu. Řekl to dnes premiér Kanárských ostrovů Ángel Víctor Torres. Sopka chrlí lávu skoro měsíc a dnes na ostrově zaznamenali 42 seizmických otřesů, z nichž největší měl sílu 4,3 stupně. Zrušeno bylo 22 z 38 naplánovaných naplánovaných, informovala agentura Reuters.

"Nic nenaznačuje, že by erupce mohla rychle skončit, i když je to nejvroucnější přání všech," řekl Torres a své tvrzení opřel o názor vědců. "Jsme vydáni té sopce na pospas a jen ona může rozhodnout, kdy to skončí," dodal.

Láva vytéká z kráteru sopky od 19. září, zalila území 742 hektarů a zničila téměř 2000 domů. Díky včasné evakuaci zhruba 7000 lidí se podařilo situaci zvládnout bez lidských obětí. La Palma je domovem 83.000 lidí. Podle satelitních snímků je zničeno 60 kilometrů silnic.

Letecká společnost Binter zrušila kvůli popelu ve vzduchu všechny lety na La Palmu do 14:00 SELČ. Letištní operátor Aena oznámil, že z dnes naplánovaných 38 letů je 22 zrušeno, ale letiště zůstává v provozu.

Sopka chrlí kouř a popel do výšky několika kilometrů a podle agentury AP bylo za sobotu a dnes zrušeno 56 letů.

Ekonomika ostrova stojí na pěstování banánů a na cestovním ruchu. Vláda už přislíbila miliony eur na obnovu poničené infrastruktury.