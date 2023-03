Končící Zeman omilostnil firmu, která měla zakázané veřejné zakázky

Praha - Končící prezident Miloš Zeman udělil milost firmě, které prominul zbytek trestu zákazu plnění veřejných zakázek a účasti na veřejné soutěži. Na webu Hradu to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Společnost nejmenoval, zmínil jen, že trest dostala za zločin zjednání výhody při zadání veřejné zakázky. O Zemanovu milost pro svou společnost usilovali například odboráři ze stavební firmy Metrostav, která byla odsouzená v kauze bývalého středočeského hejtmana Davida Ratha.

"Prezident republiky přihlédl k tomu, že trest nepříznivě dopadá především na zaměstnance dané společnosti, a tomu, že významnou část trestu omilostněná společnost již vykonala," sdělil Ovčáček. "Nejsem oprávněn konkretizovat," odpověděl na dotaz ČTK, zda se milost týká Metrostav.

Mluvčí Metrostavu Pavlína Mertl nejprve ČTK řekla, že zprávu na webu Hradu vidí poprvé. Později v oficiálním stanovisku společnosti dodala: "V tuto chvíli k udělení milosti prezidentem České republiky právnické osobě nemáme žádné informace."

Největší česká stavební firma Metrostav dostala loni v červnu zákaz účasti ve veřejných soutěžích na tři roky a peněžitý trest deset milionů korun. Podle pravomocného rozsudku její manažeři slíbili hejtmanu Rathovi a jeho spolupracovníkům miliony korun za zmanipulované tendry ve středočeských nemocnicích.

Zeman o udělení milosti informoval den před skončením svého mandátu. Ani tato milost, stejně jako některé další, neodpovídá podmínkám, které si po nástupu do prezidentské funkce sám nastavil: tedy že milosti bude udělovat jen striktně omezenému okruhu humanitárních případů - pachatel nesměl mít na svědomí závažný trestný čin, musel mít závažné zdravotní problémy a zajištěné rodinné zázemí. Udílení milostí převedl Zeman v prosinci 2013 na ministerstvo spravedlnosti, které žádosti posuzuje a Hradu předkládá jen ty, jež zmíněné podmínky splňují. Reakci ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS) ČTK shání.

O tom, že odboráři z Metrostavu poslali loni v prosinci rovnou Zemanovi na Hrad žádost o milost, informoval počátkem letošního roku server Seznam Zprávy. Žadatelé v ní argumentovali tím, že Metrostav přijde kvůli zákazu zakázek o značnou část práce a bude propouštět. Předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula serveru potvrdil, že odboráře k tomuto kroku vyzval on. Tvrdil ale, že se s prezidentem, který je jeho dlouholetým přítelem, o udělení milosti nebavil.

Dnešní milostí je dvacátá šestá, kterou Zeman za deset let svého působení na Hradě udělil. Amnestii na rozdíl od svých předchůdců nevyhlásil žádnou. Velkou pozornost vzbudilo udělení milosti pro odsouzeného dvojnásobného vraha Jiřího Kajínka, který si tak z doživotního trestu odpykal 23 let. Dalším kontroverzním krokem byla milost pro šéfa Lesní správy Lány Miloše Baláka krátce poté, co byl pravomocně odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky. Kritiku vzbudilo i Zemanovo rozhodnutí z letošního ledna, kterým prominul zbytek zkušební doby manželce někdejšího premiéra Petra Nečase (ODS) odsouzené v kauze zneužití Vojenského zpravodajství.