Končí zákaz volného pohybu, je možné i vyjet za hranice

Ilustrační foto - Nová silnice s přechodem mezi Plesnou na Chebsku a německým Bad Brambachem byla slavnostně uvedena do provozu na konci roku 2019. Mimořádná opatření kvůli koronaviru přechod uzavřela po pouhých několika měsících. Na snímku z 28. března 2020 uzávěru hlídá jeden z vojáků, kteří na hranicích vypomáhají policii.

Ilustrační foto - Nová silnice s přechodem mezi Plesnou na Chebsku a německým Bad Brambachem byla slavnostně uvedena do provozu na konci roku 2019. Mimořádná opatření kvůli koronaviru přechod uzavřela po pouhých několika měsících. Na snímku z 28. března 2020 uzávěru hlídá jeden z vojáků, kteří na hranicích vypomáhají policii. ČTK/Kubeš Slavomír

Praha - Dneškem končí zákaz volného pohybu osob, který v Česku kvůli epidemii nového koronaviru platil od 16. března. Lidé se zároveň mohou ode dneška pohybovat ve volném prostoru ve skupinách až deseti osob, a ne maximálně ve dvou, jako dosud. Možné je také cestovat do zahraničí, včetně dovolených. Při návratu do Česka se ale lidé budou muset prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset podstoupit dvoutýdenní karanténu.

O uvolnění některých plošných restrikcí rozhodla vláda ve čtvrtek. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) to umožnila dobrá epidemiologická situace. Rozšíření počtu osob, které se mohou pohybovat společně, ze dvou až na deset, je podle Vojtěcha logický krok i vzhledem k tomu, že se od začátku tohoto týdne mohou konat svatby za účasti deseti osob.

V důsledku zrušení zákazu volného pohybu osob je ode dneška opět možné cestovat do zahraničí. Od půlky března to bylo až na výjimky zakázáno. Pro cesty do ciziny nyní platí stejná pravidla jako pro pohyb po Česku. "Pokud se člověk vrací, tak buď musí být covid negativní prokázaným testem, nebo musí absolvovat čtrnáctidenní karanténu," uvedl ve čtvrtek Vojtěch.

Podle náměstka ministra Romana Prymuly se bude negativní test na koronavirus kontrolovat přímo na hranicích. Informace o lidech, kteří ho mít nebudou, získají hygienici. Ti následně budou moci kontrolovat dodržování karantény.

Cestování do zahraničí bylo stejně jako obecně volný pohyb osob zakázáno v půli března. Nemožnost opustit republiku vyvolávala kritiku, skupina senátorů se ho chystala napadnout u Ústavního soudu. Podle nich takové opatření odporovalo základním ústavním právům. Ve čtvrtek senátoři uvedli, že mají dostatek podpisů pro podání stížnosti.