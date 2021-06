Končí krizové ošetřovné i příspěvek pro lidi v karanténě či izolaci

Praha - Zvýšené krizové ošetřovné, které se vyplácelo v epidemii kvůli zavřeným školkám či školám, končí. Od července se bude z nemocenského pojištění poskytovat znovu dřívější nižší částka po kratší dobu podle zákonných pravidel. ČTK o tom informovala Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Od čtvrtka se přestává vyplácet také příspěvek k nemocenské lidem v karanténě či izolaci, tedy takzvaná "izolačka".

"Od 1. července tak lze opět čerpat ošetřovné při péči o dítě mladší deseti let za obecných podmínek stanovených v zákoně o nemocenském pojištění. Nárok na ošetřovné má rovněž zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože musí ošetřovat nemocné dítě nebo jiného člena domácnosti," uvedlo oddělení komunikace ČSSZ. Dodalo, že za červen se ještě vyplácí krizové ošetřovné a rodiče o ně žádají stejně jako v minulých měsících na zvláštních formulářích. Za dny ředitelského volna se dávka neposkytne, upozornila správa.

Krizové ošetřovné se platilo z nemocenského pojištění po celou dobu nařízeného uzavření škol. Většina rodičů, která zůstala s dětmi do deseti let doma, pobírala od března 80 procent svého redukovaného výdělku. Na krizové ošetřovné byl nárok i při takzvané rotační výuce, kdy se žáci ve škole střídali. Rodiče peníze dostávali za týdny, kdy se děti učily z domova na dálku. Dávka se poskytovala i tehdy, když mělo dítě ve škole pozitivní antigenní test. Od července se bude ošetřovné poskytovat na děti do deseti let devět dnů, samoživitelkám a samoživitelům pak až 16 dnů. Dávka činí 60 procent redukovaného základu výdělku. O ošetřovném rozhoduje lékař.

"Během letních měsíců jsou školy i školky běžně po část prázdnin či po celé prázdniny plánovaně uzavřené, a to bez ohledu na epidemii. V těchto případech k nároku na ošetřovné z důvodu uzavření školského zařízení samozřejmě nedochází a ani v minulosti nedocházelo. Ovšem pokud bude z důvodu nepředvídané události uzavřena náhradní mateřská škola, v níž je dítě o prázdninách v péči, pečující osobě nárok na ošetřovné vzniká," uvedla ČSSZ.

Od července se nebude už poskytovat ani bonus pro lidi v karanténě či izolaci, tedy takzvaná izolačka. K náhradě 60 procent redukovaného příjmu se tak přestává platit příspěvek až 370 korun na den. Tato podpora měla pomoci brzdit šíření viru. Zákon s ní počítá jen do konce června. Ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD) další prodloužení teď navrhovat nebude.