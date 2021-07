Končí jedna elektromobilní nespravedlnost: Nabíječky Tesla se otevřou ostatním

Je to oficiální. Elon Musk na svém Twitteru potvrdil to, o čem se už spekulovalo dlouho. Svoji síť dobíjecích stanic Tesla Supercharger otevře také řidičům jiných typů elektromobilů. Přesný termín zatím neuvedl, mělo by se tak ale stát ještě v během tohoto roku.

Skončí tak jedna velká nespravedlonost. Zatímco majitelé vozů Tesla totiž mohli (s příslušnou redukcí) využívat pro nabíjení svých baterií nabíjecí stanice všech ostatních provozovatelů, pokud měly koncovku ChaDeMo, nabíjení elektrických Volkswagenů, Nissanů, Renaultů, Mercedesů nebo modelů korejských značek u stojanů Tesly možné nebylo.

Tesla má navíc ve svých vozech zcela specifický dobíjecí konektor. Ten prý vznikl v dobách, kdy pro dobíjení nebyl nastavený žádný standard a Tesla potřebovala mít řešení, které by umožňovalo dobíjení výkonem až 120 kW. V současnosti po další úpravě dobíjecícho standardu zvládají současné Tesly dobíjení výkonem 250 kW a připravuje se zvýšení na 300 kW.

V Evropě již jsou stojany Tesly vybaveny kabelem s koncovkou kompatibilní se standardem CCS Combo, na který s výjimkou Nissanu již přešly všechny klasické automobilky vyrábějící také elektromobily. Evropanům dodávané Tesly Model 3 pak již mají přímo ve své karosérii takovou zásuvku zabudovanou.

V současné době má Tesla na celém světě dobíjecí siť čítající přibližně 25 000 dobíjecích míst ve 250 lokalitách. V Evropě jich je cca 6000 na 600 míst. V České republice je však momentálně najdete pouze na sedmi místech.

