Končí filmový festival v Cannes, který letos poznamenala válka na Ukrajině

Cannes (Francie) - Po dvou letech pandemie covidu-19 se filmový festival v Cannes tento rok vrátil ke svému obvyklému formátu a tradiční době konání v druhé polovině května. Letošní 75. ročník však významně poznamenala válka na Ukrajině. V sobotu večer porota v čele s francouzským hercem Vincentem Lindonem udělí Zlatou palmu a další ocenění. Letošní ročník přitom nemá jasného favorita. Mezi nejočekávanějšími snímky byl letos nový film kanadského režiséra Davida Cronenberga Crimes of the Future, biografický snímek Elvis australského režiséra Baze Luhrmanna či poslední dílo ruského režiséra Kirilla Serebrennikova Žena Čajkovskogo (Čajkovského žena), kterému se ale nevyhnuly polemiky ohledně financování.

Podle agentury AFP byla letos Ukrajina "v hlavách všech účastníků" festivalu a ukrajinské filmy byly zastoupeny v téměř všech festivalových kategoriích. Na zahájení festivalu se připojil a promluvil ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V sekci Un Certain Regard se představil film Butterfly Vision ukrajinského režiséra Maksyma Nakonečného, který využil promítaní snímku vzniklého v české koprodukci pro politický protest proti ruské invazi.

V hlavní kategorii mimo soutěž festival uvedl snímek jednoho z nejznámějších žijících ukrajinských filmových tvůrců Sergeje (Serhije) Loznici The Natural History of Destruction, který je pozoruhodnou koláží záběrů z bombardovaného Německa za druhé světové války. Mimo soutěž byl rovněž promítán snímek Mariupol 2 litevského režiséra Mantase Kvedaravičiuse, který zemřel na začátku dubna při obléhání tohoto ukrajinského města. Film dokončila režisérova snoubenka Hanna Bilobrovová.

Mezi nejočekávanější novinky letošního festivalu patřil návrat kanadského režiséra Davida Cronenberga. Po osmi letech představil svůj nový snímek z "postkatastrofické doby" Crimes of The Future, ve kterém hlavní role obsadili herci Viggo Mortensen a Léa Seydouxová. "V tomto filmu jsem se snažil podívat, co je uvnitř našich těl," prohlásil kanadský režisér. Pozitivní odezvu podle webu BBC News vzbudil nový biografický snímek o Elvisovi Presleym. Kritici vyzvedli především herecký výkon herce Austina Butlera, který ve snímku australského režiséra Luhrmanna ztvárnil titulní postavu. Svým osobním příběhem a dospíváním v 80. letech v New Yorku se inspiroval známý americký režisér James Gray ve snímku Armageddon Time, kde stěžejní roli dědečka hraje herec Anthony Hopkins.

Ve výběru 21 snímků v hlavní soutěžní kategorii byla letos zastoupena řada filmařů, kteří patří mezi stálice festivalu nebo v Cannes dostali v minulosti významná ocenění. V hlavní kategorii měly premiéru nové snímky švédského režiséra Rubena Östlunda, rumunského filmaře Cristiana Mungiua, belgických bratrů Dardenneových, asijských tvůrců Pak Čchan-uka a Hirokazy Koreedy, známých francouzských umělců Arnauda Desplechina a Valerie Bruniové Tedeschiové či mladého belgického filmaře Lukase Dhonta, který dostal cenu za kameru v roce 2018 za svůj celovečerní debut Dívka.

V hlavní soutěži představil své poslední dílo také ruský režisér Kirill Serebrennikov, který kvůli svému odmítavému postoji k vládě ruského prezidenta Vladimira Putina žije v zahraničí. Vedení festivalu letos vyhlásilo zákaz vstupu pro tvůrce a kulturní činovníky, kteří udržují vztahy s ruskou vládou či oligarchy. Serebrennikov odsoudil ruský útok na Ukrajinu, ani jemu se ale nevyhnuly polemiky. Kritici poukazovali na to, že jeho film o známém ruském skladateli Petru Iljičovi Čajkovském spolufinancoval ruský oligarcha Roman Abramovič.

Vítěze již zná vedlejší sekce Týden kritiky. Velkou cenu si odnesl snímek La Jauria (Psí smečka) kolumbijského režiséra Andrése Ramíreze Pulida o nápravném zařízení pro mladé zločince. "Ve filmovém jazyku jsem se chtěl hodně opřít o obraz, abych ukázal násilí," uvedl dvaatřicetiletý tvůrce, jehož snímek podle agentury AFP úspěšně zprostředkoval "vlhkou a dusnou atmosféru" amazonského pralesa, kde se děj filmu odehrává.