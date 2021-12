Končí druhý rok s covidem, zemřelo 24.000 lidí s nákazou, brzy převládne omikron

Praha - Dnes končí druhý rok, který v Česku i zbytku světa zásadně poznamenala epidemie nemoci covid-19. Testy v zemi potvrdily za uplynulých 12 měsíců víc než 1,74 milionu případů koronaviru. Do nemocnice muselo zhruba 111.000 nakažených, zemřelo jich přes 24.000. I když poslední měsíc se šíření nákazy v zemi zpomalilo, obavy vzbuzuje nakažlivější varianta koronaviru omikron. Zřejmě v druhé polovině ledna podle predikcí zdravotnických statistiků omikron mezi zjištěnými případy covidu převáží. V nemocnicích může být tou dobou znovu až 7000 nakažených v jeden den, zatímco k dnešku jich byla necelá polovina.

Potvrzených případů covidu bylo nejvíc v listopadu, hospitalizovaných i úmrtí v březnu. Nejméně se nákaza šířila v letních měsících. Zhruba osm z deseti nakažených byli lidé bez očkování proti covidu-19, podobné statistiky jsou u hospitalizovaných a zemřelých. Z covidových pacientů, kteří skončili na jednotce intenzivní péče, nemělo vakcínu zhruba 87 procent, vyplývá z informací na webu ministerstva zdravotnictví.

Očkování nemělo víc než 80 procent lidí, kteří museli do nemocnice. Ještě vyšší je podíl neočkovaných mezi pacienty, kteří skončili na jednotkách intenzivní péče, vakcínu nemělo přibližně 87 procent z nich. Intenzivní péči vyžadovalo za celý rok víc než 22.300 hospitalizovaných, téměř dvě třetiny z nich byly ve věku od 65 let. Úmrtí s koronavirem v Česku přibývalo nejrychleji v březnu, kdy jejich počet překročil 6000. Vakcínu nemělo v celoročním souhrnu přibližně 84 procent zemřelých s koronavirem.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek předpovídá, že kvůli šíření varianty koronaviru omikron může být znovu v nemocnicích až 7000 nakažených v jeden den, z toho asi tisíc na jednotkách intenzivní péče. Denně budou nemocnice přijímat až 900 pacientů, přestože riziko hospitalizace je proti deltě u omikronu poloviční až třetinové. V současné době tvoří varianta omikron deset až 15 procent případů, zřejmě už v prvních deseti dnech nového roku to bude 50 procent a zcela převáží ve druhé polovině ledna.

Při letošní jarní vlně epidemie bylo v nemocnicích i přes 9000 pacientů s covidem, při podzimní více než 7000. V současné době je v nemocnicích asi 3100 pacientů s nákazou a zhruba 600 z nich potřebuje intenzivní péči.

Denní počty nových případů budou podle Duška růst velmi prudce a mohou i přesáhnout dosavadní maxima z letošního podzimu. "Kromě vysoké nakažlivosti disponuje totiž varianta omikron zvýšenou schopností unikat vakcinaci a prolamovat imunitu po prodělané nemoci," uvedl.

Ochranný efekt očkování s posilující dávkou je zejména proti těžkému průběhu onemocnění, proti nákaze asi 70 procent. Dokončené očkování má v Česku po roce od začátku vakcinace 62 procent obyvatel. Zhruba 2,4 milionu lidí si už přišlo pro posilující dávku. Očkovat se mohou zájemci od pěti let.

Od začátku ledna se budou dvakrát týdně testovat žáci ve školách, od poloviny měsíce zaměstnanci, a to nově včetně těch, kteří jsou očkovaní nebo covid v posledním půl roce prodělali. Odhaleno tak bude zřejmě vyšší množství bezpříznakových případů u lidí, kteří by jinak na test nešli. Kvůli možnému vysokému počtu lidí v izolaci a jejich kontaktů v karanténě, což by mohlo mít i dopady na fungování ekonomiky, vláda zvažuje jejich zkrácení.

Epidemie v Česku zpomaluje poslední měsíc, výjimkou nebyl ani předposlední den letošního roku. Ve čtvrtek v Česku přibylo 5749 potvrzených případů covidu, to je o 22 procent méně než před týdnem. Výrazně nižší byl ale i počet provedených testů, který v mezitýdenním srovnání klesl zhruba na polovinu.

V přepočtu na 100.000 obyvatel v Česku připadá nyní 308 nových případů za poslední týden. Je to nejnižší hodnota sedmidenní incidence od konce října. Reprodukční číslo udávající, kolik dalších lidí v průměru nakazí jeden pozitivně testovaný, se od začátku prosince drží pod hodnou jedna. Na konci roku bylo 0,78. Další klíčové ukazatele zůstávají stále rizikově vysoké, například pozitivita testů.

Za celou dobu epidemie v Česku od začátku loňského března bylo zaznamenáno asi 2,47 milionu případů nákazy a zemřelo 36.129 lidí s covidem-19. Zdravotníci dosud aplikovali 15,4 milionu dávek očkování proti covidu. Ukončené očkování má přes 6,6 milionu lidí.

Dohru dnes měla říjnová schůzka prezidenta Miloše Zemana a tehdejšího předsedy Sněmovny Radka Vondráčka (za ANO) v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Vondráček ani někteří Zemanovi spolupracovníci neměli nasazené respirátory, za což dostali pokutu 10.000 korun. O jejím uložení dnes rozhodlo ministerstvo obrany. Případ jako přestupek řešila hlavní hygienička ministerstva Jana Fajfrová, protože ÚVN spadá pod resort obrany. Mezi účastníky schůzky, na které Zeman po volbách podepsal svolání ustavující schůze Poslanecké sněmovny, byli kromě Vondráčka také kancléř Vratislav Mynář a další Zemanovi spolupracovníci. Na Zemana, který v té době ležel na pracovišti intenzivní medicíny, se jako na pacienta pokuta nevztahuje.