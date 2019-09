Končí astronomické léto, nastává podzimní rovnodennost

Praha - Dnes v 9:50 středoevropského letního času Slunce vstoupí do znamení Vah, nastává podzimní rovnodennost. Den bude stejně dlouhý jako noc. Dny se budou dál zkracovat do 22. prosince, na kdy připadne zimní slunovrat. I když astronomické léto dneškem končí, letní čas vydrží do 27. října. Podzim začne většinou slunečním počasím s nejvyššími teplotami přes 20 stupňů.

Roční doby se pravidelně střídají proto, že je zemská rotační osa k rovině oběžné dráhy nakloněna v úhlu 23,5 stupně. Severní polokoule se proto na dráze okolo Slunce opakovaně přiklání a odklání od své životodárné hvězdy. Jestliže je ke Slunci právě přikloněná severní polokoule, je na ní, a tedy i v Česku, léto, v opačném případě je zima.

Meteorologové mají kvůli jednotnému zpracování údajů jiné rozdělení ročních období - podzim jim začal už 1. září a končí poslední listopadový den. Uplynulé léto bylo podle jejich měření v Česku nejteplejší od začátku sledování v roce 1961. Průměrná teplota dosáhla toto léto 19,5 stupně Celsia, výrazně horký byl především červen. Rekordně teplé léto letos naměřili také pozorovatelé na stanici v pražském Klementinu, na které se teploty měří nepřetržitě už od roku 1775. Průměrná teplota od začátku června do konce srpna tam dosáhla 22,9 stupně Celsia.