Koncerty zatím nebudou ani s negativním testem, uvedl Arenberger

Praha - Úvodní koncert projektu Cesta ze tmy, který se měl konat příští týden v Lucerně a který měl vyzkoušet možnost účasti publika na koncertě pod podmínkou absolvování PCR testu, se neuskuteční. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger dnes novinářům řekl, že parametry pro rozvolňování kultury bude s epidemiology a ministrem kultury Lubomírem Zaorálkem (ČSSD) projednávat, v příštím týdnu se ale koncert konat vzhledem k epidemiologické situaci nemůže.

Arenberger uvedl, že se plánuje sejít s epidemiology a Zaorálkem, aby se připravily mantinely, které umožní pořádat větší kulturní akce. "Nejsme ale tak daleko, abychom mohli příští týden koncert povolit," uvedl. Během května by se podle něj mohl uskutečnit pilotní projekt podle vzorů akcí, které se konaly v zahraničí - podle ministra někdy s dobrým, někdy špatným výsledkem. Záleží podle něj na tom, jak se bude testovat před akcí a jak se testování zorganizuje.

Pořadatelé na příští týden plánovali úvodní koncert k sérii akcí nazvané Cesta ze tmy. Podmínkou účasti na něm mělo být, že všichni přítomní absolvují v den koncertu PCR test s negativním výsledkem.Cena za test byla součástí cen vstupenky, testovat se mělo poblíž místa koncertu. Arenberger ale pořadatelům sdělil, že koncert se nebude konat.

"Ministerstvo zdravotnictví a další zúčastněné instituce ale před tím pořadateli Karlu Luxíkovi dali veškerá potřebná povolení a přísliby," sdělil dnes ČTK za organizátory Vít Rosenbaum. "Je to největší podraz, jaký jsem kdy zažil. Včera (čtvrtek) jsem byl za panem ministrem na ministerstvu na jednání a o zrušení mi nic neříkal. (...) Koncerty jsem začal připravovat až v momentě, kdy jsem měl všechna povolení a přísliby s konkrétními daty a do přípravy investoval stovky tisíc korun. To všechno jsem teď díky panu ministrovi vyhodil z okna," uvedl Luxík.

Případné přesunutí data koncertů pořadatel Luxík odmítá. "Nemám chuť už nic dělat. Cesta ze tmy končí pro ztrátu důvěry v ministerstvo. Je to podraz, vrcholné papalášství a politikaření," řekl.

Ministr kultury Zaorálek dříve uváděl, že jako pilotní projekt otevírání kultury by mohly posloužit některé koncerty Pražského jara. kam by též měli přístup jen lidé negativně otestovaní. Pražské jaro tradičně začíná 12. května.