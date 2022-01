Koncertní záznam Forever Král připomene v ČT nejslavnějšího českého rockera

Praha - Koncertní záznam Forever Král, který odvysílá ČT art 28. ledna, připomene písně nejslavnějšího českého rockera Ivana Krále. Koncert se konal na festivalu Metronome Prague Warm Up loni 12. září na pražské Křižíkově fontáně. ČTK o tom za Českou televizi (ČT) informoval Ondřej Bambas. Král, který spolupracoval mimo jiné s Patty Smithovou, skupinou Blondie, Iggy Popem nebo U2, zemřel 2. února 2020 ve věku 71 let v Ann Arbor v Michiganu.

Fotogalerie: Hudebník Ivan Král

Metronome Prague Warm Up byl předzvěstí festivalu Metronome Prague. Na festivalu vystoupil Král společně s Jiřím Suchým v roce 2016. V roce 2020 ani loni se Metronome Prague kvůli pandemii koronaviru neuskutečnil.

"Jedinečnou koncertní poctou jsme se rozhodli plasticky připomenout osobnost a muzikantství Ivana Krále. Na jediný večer ožily jeho slavné melodie v podání Ivanových souputníků i současné generace. Tímto koncertem jsme se mu rozhodli vzdát hold za to, co pro tuzemskou i světovou hudební scénu udělal," uvedl scénárista večera a Králův životopisec Honza Vedral.

Dokument v režii Víta Bělohradského s částí koncertu a vzpomínkami různých hudebníků otvírá dlouholetý Králův spoluhráč kytarista Jan Ponocný s doprovodnou kapelou, kterou pro tuto příležitost sestavil. Úvod doprovázejí archivní fotky Krále, na nichž je zachycen s bývalým prezidentem Václavem Havlem a zahraničními hvězdami Davidem Bowiem nebo Patti Smithovou.

Na koncertu mimo jiné vystoupili Králův kolega z newyorských klubů Phil Shoenfelt s písní Pumping For Jill, Tonya Gravesová se skladbou Citizen Ship nebo Žofie Dares s Bang Bang, kterou napsal Král ve spolupráci s Iggy Popem. Lenka Dusilová a David Koller zazpívali píseň Sen z alba skupiny Lucie Černý kočky mokrý žáby, které Král produkoval. Miro Žbirka se ujal Královy nejslavnější písně Dancing Barefoot, která se dočkala sedmi desítek předělávek od různých interpretů včetně U2, Pearl Jam nebo Johnnyho Deppa a prestižní časopis Rolling Stone ji zařadil mezi 500 nejlepších písní všech dob.

V závěru dokumentu na Krále vzpomínají například Petr Fiala, Michal Hrůza nebo Iggy Pop. Vesměs vyzdvihují to, že jako světová hvězda byl Král skromný a laskavý člověk. "Napsal některé z našich nejlepších písní a přestože byl skutečný cizinec, velice dobře mezi nás zapadl," řekla Patty Smithová, se kterou Král hrál ve formaci Patty Smith Group.

Král se po emigraci do Spojených států prosadil jako muzikant v New Yorku a stal se součástí tamní nezávislé hudební scény. Hrál, natáčel a skládal pro Patti Smith Group, byl kapelníkem Iggyho Popa a jeho písně měli v repertoáru i David Bowie nebo U2. V 90. letech se začal vracet do rodného Česka a stal se vyhledávaným producentem a koncertním umělcem.