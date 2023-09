Koncertní turné ke 100. výročí narození Marie Callasové zastaví i v Praze

Praha - Světové koncertní turné k výročí pěvkyně Marie Callasové, od jejíhož narození v prosinci uplyne 100 let, se zastaví 1. listopadu také v Praze. Jediný koncert v České republice se uskuteční ve Smetanově síni pražského Obecního domu. V unikátním divadelně-koncertním programu se představí Pražská komorní filharmonie v čele s významným italským dirigentem Olegem Caetanim. Vystoupí Vojtěch Dyk společně s polskou sopranistkou Aleksandrou Kurzakovou, italským tenoristou Marcem Bertim a maďarskou mezzosopranistkou Andreou Edinou Ulbrichovou. ČTK o tom za pořadatele informovala Michaela Sikorová.

Mezinárodní projekt CALLAS 100 se uskutečňuje pod vedením italské produkce. Tradiční formát klasického galakoncertu za účasti špičkových mezinárodních umělců se organizátoři rozhodli doplnit scénickým textem, vytvořeným přímo pro tuto událost a založeným na autentických dokumentech Marie Callasové, například dopisech. První koncerty se uskutečnily v Itálii a hostily je dosud Florencie, Tarent a Vicenza.

"Mluvené slovo, jehož se ujmou přední herecké osobnosti každé země, kde se projekt představí, doplní hudební skladby připomínající zpěvaččiny nejslavnější árie a role. Tímto způsobem se postava Marie Callasové přiblíží publiku i svým lidským rozměrem. Projekt CALLAS 100 je navíc od počátku koncipován jako mezinárodní, tudíž na úvodní italskou část turné naváže další trojice představení, které se odehrají v legendárních sálech klasické hudby. Vystoupíme v pražské Smetanově síni, 3. prosince v proslulé newyorské Carnegie Hall a celé turné zakončíme 20. prosince v tradičním vídeňském Musikvereinu," uvedl producent Davide Cicchetti.

Český koncert se bude konat v režii italského dirigenta Caetaniho, který zkušenosti nasbíral po celém světě od La Scaly po Mariinské divadlo v Petrohradě, od Královské opery v Londýně po operu v San Francisku, od Lincolnova centra v New Yorku po Musikverein ve Vídni. Stejně tak pracoval s významnými současnými sólisty a interprety.

Řecká sopranistka Maria Callasová se navždy zapsala do dějin opery. Její temně zabarvený soprán byl považovaný za nejkrásnější hlas 20. století a její dramatické nadání vynikly třeba v rolích Tosky Giacoma Pucciniho, Normy Vincenza Belliniho či Medey Luigiho Cherubiniho. Disponovala hlasem, který legendární dirigent Herbert von Karajan nazýval "hudební nástroj". Během deseti let své největší slávy vystupovala na všech slavných operních scénách - v milánské La Scale, londýnské Covent Garden či newyorské Metropolitní opeře. Callasová (původně Kalogeropoulosová) se narodila 2. prosince 1923 v New Yorku řeckým přistěhovalcům. Zemřela 16. září 1977 ve věku pouhých 53 let.