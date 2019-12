Koncertní turné Guns N' Roses se vrátí do Prahy

Praha - Koncertní turné Not In This Life Time World Tour kapely Guns N' Roses se příští rok 19. června vrátí do pražských Letňan. Americká rocková kapela v Letňanech pro téměř 50.000 diváků zahrála 4. července 2017. Guns N' Roses na evropský kontinent dorazí potřetí od zahájení turné Not In This Lifetime v roce 2016, během kterého doposud odehráli 160 koncertů pro více než 5,5 milionu fanoušků po celém světě. ČTK o tom dnes za pořádající společnost Live Nation informoval Petr Novák.

"Série nově oznámených koncertů bude zahájena 20. května v Lisabonu a kapela v rámci ní vystoupí v 13 evropských městech, mezi kterými nebude chybět například Londýn, Vídeň, Varšava, Mnichov nebo Dublin. Své největší hity Guns N' Roses představí před pražským publikem po třech letech," uvedl Novák.

Vstupenky v cenách 1790 až 3000 korun budou v prodeji od 18. prosince.

Pražský koncert před dvěma lety zahájila píseň It's So easy a Mr. Brownstone z úspěšného alba Appetite for Destruction. Postupně pak během večera následovaly hity jako Welcome to the Jungle, Estranged, Civil War nebo Sweet Child O' Mine, na kterou publikum hlasitě zareagovalo, stejně jako na převzatou Knockin' on Heaven's Door od Boba Dylana nebo Black Hole Sun od Soundgarden. Přídavky zakončila slavná Paradise City.

Guns N' Roses v současné době vystupují v sestavě Axl Rose (zpěv, piano), Duff McKagan (basa), Slash (sólová kytara), Dizzy Reed (klávesy), Richard Fortus (rytmická kytara), Frank Ferrer (bicí) a Melissa Reese (klávesy).

Guns N'Roses, jejichž začátky sahají do roku 1985, dva roky po svém vzniku zaujali nahrávkou Appetite for Destruction, která se stala nejprodávanějším americkým debutem všech dob. Po celém světě se prodalo více než 30 milionů kopií. V roce 1991 následovala sedminásobně platinová alba Use Your Illusion I a Use Your Illusion II. Zatím poslední album Chinese Democracy kapela vydala v roce 2008.