Koncertem rappera Macklemora vyvrcholil Colours of Ostrava

Ostrava - Koncertem amerického rappera, hudebníka a skladatele vystupujícího pod jménem Macklemore vyvrcholil dnes v Ostravě čtyřdenní festival Colours of Ostrava. V industriálním areálu Dolních Vítkovic jej doprovodila početná kapela a skupina tanečníků. Vystoupení sledovalo podle odhadu zpravodaje ČTK přes 30.000 návštěvníků. Pořadatelé konkrétní čísla neuvádějí.

"Tady jsou tak krásní lidé," řekl Macklemore po úvodní skladbě. "Přiletěli jsme ze Seattlu, abychom tady s vámi měli velkou párty. Mám tu nejkrásnější práci na světě," dodal.

V Ostravě vystoupil poprvé. V České republice se představil v roce 2018 na závěrečném dnu festivalu Aerodrome v Panenském Týnci. V roce 2020 měl být jednou z hvězd festivalu Metronome v Praze, který se ale kvůli koronavirové epidemii nekonal.

Skladby Macklemora se dostaly na vrcholky hitparád po celém světě. V dvojici s producentem Ryanem Lewisem získal v roce 2014 za debutové album The Heist a singl Thrift Shop čtyři ocenění Grammy.

Do Ostravy hudebník přivezl výpravnou show, která návštěvníkům nabídla velkou podívanou - s hudebníky i tanečnicemi a tanečníky. "Když jsme před časem viděli koncert Macklemora, hned jsme věděli, že ho chceme mít. Je to zážitek, na rozdíl od obvyklých rapových koncertů je Macklemore doprovázen živou kapelou s velkou výpravou, choreografiemi a podobně," řekla už dříve ředitelka Colours of Ostrava Zlata Holušová.

Program na hlavní scéně festivalu dnes zahájila izraelská kapela Tarante Groove Machine. Následovala česká kapela Monkey Business. Její zpěvák Matěj Ruppert během koncertu vzpomněl také osobnost Davida Stypky. Rodák z Frýdecko-Místecka, hudebník, dvojnásobný držitel Ceny Anděl a několikanásobný laureát Moravskoslezských kulturních Cen Jantar zemřel v roce 2021. "By to náš kamarád. Včera by měl 44 let," řekl Ruppert.

Těsně před západem slunce scéna patřila americké indie-rockové kapele Interpol. Do České republiky se uskupení vrátilo po šesti letech a v dějišti festivalu představilo své loňské album The Other Side of Make-Believe.

"Na albu se trojice složená z kytaristy Daniela Kesslera, virtuózního bubeníka Sama Fogarina a zpěváka s nezaměnitelně zabarveným hlasem Paulem Banksem představila ve vrcholné hudební formě a potvrdila mezi svými fanoušky kultovní status," uvedl mluvčí festivalu Jiří Sedlák.

Na festivalu se letos představilo přes 100 vystupujících. Sedm desítek z nich přijelo ze zahraničí, a to z 30 zemí. Hlavní hvězda, americká kapela OneRepublic, vystoupila ve středu. Její koncert sledovalo podle odhadů stejně jako dnes 30.000 lidí. Společně s festivalem se konal také šestý ročník mezinárodního diskusního fóra Meltingpot. Na něm se představili i dva vrcholní čeští politici. Prezident Petr Pavel vystoupil v pátek ve speciálním vydání politického podcastu Kecy & Politika. Dnes jej následoval premiér Petr Fiala (ODS). Při debatě prezentoval svou vizi budoucího Česka.

Pořadatelé: Přesun Burny Boye na dnešek nebyl možný

Přesun v pátek zrušeného koncertu nigerijského zpěváka známého pod jménem Burna Boy na dnešek nebyl podle pořadatelů Colours of Ostrava z technických důvodů možný. ČTK to dnes řekl dramaturg přehlídky Filip Koštálek. Jednání s manažery hudebníka o dalším postupu začnou v pondělí. Boy koncert zrušil z důvodu poruchy motoru na svém soukromém letadle.

"Snažili jsme se koncert (který měl mít Burna Boy) uskutečnit v pátek v pozdějším čase. Přesun na dnešek ale nebyl z technických důvodů možný," uvedl Košťálek. V noci se podle něj začala hlavní scéna připravovat na vystoupení dnešní hlavní hvězdy, kterou je rapper Macklemore. Košťálek dodal, že v pondělí začne produkce jednat se zástupci zpěváka o dalším postupu. "Zatím ale nevíme, jak se bude jednání vyvíjet. Zda bude možné koncert uskutečnit příští rok," řekl.

Zrušení koncertu davu připravených fanoušků oznámila těsně před jeho plánovaným začátkem ředitelka festivalu Zlata Holušová. Příčinou změny byla porucha motoru letadla, se kterým měl zpěvák do Ostravy přiletět z Paříže. Letos se nejednalo o jedinou změnu u hlavních hvězd. Ve čtvrtek nevystoupila ze zdravotních důvodů britská zpěvačka Ellie Gouldingová.