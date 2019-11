Koncert v Rudolfinu končil ovacemi ve stoje pro Gaucka a Pitharta

Praha - Několikaminutovým potleskem ve stoje skončil dnes večer koncert České studentské filharmonie ke Dni studentstva a 30. výročí listopadové revoluce v pražském Rudolfinu. Vedle filharmoniků si ovace vysloužili za svá slova o svobodě také bývalý německý prezident Joachim Gauck a někdejší český premiér a předseda Senátu Petr Pithart. Podle obou politiků je za demokracii potřeba dál bojovat a nepodléhat vábení populistů.

Podle Gaucka listopadová revoluce roku 1989 dovedla značnou část střední a východní Evropy do období naděje a změn. Německý exprezident, který se před pádem železné opony zapojoval do opozičního hnutí ve východním Německu, několikrát ve svém projevu zmínil Václava Havla a jeho slova o "moci bezmocných". Uvedl, že Charta 77 se stala zdrojem inspirace i pro kritiky východoněmeckého režimu.

"K zásadním poselstvím pokojné či sametové revoluce patří, že my sami se můžeme zplnomocnit k jednání. Náš osud záleží na nás. Vydobyli jsme si to, po čem dodnes touží lidé v mnoha zemích světa: mír, svobodu, lidská práva a také blahobyt," řekl německý exprezident. Podle něj je "tím otřesnější", že v mnoha středo a východoevropských zemích se politici snaží podkopávat základy svobody, demokracie a vlády práva. Liberální demokracii je proto potřeba bránit a "nechat naprázdno vyznít vábení populistů", řekl Gauck.

Pithart ve svém projevu srovnával situaci a život východních Němců a Čechů za minulého režimu. Zavzpomínal na dobu před 30 lety, kdy přes Prahu a německé velvyslanectví prchali lidé z východního Německa do západního. "Byla to pro nás lekce. Pro svoji svobodu musíte něco udělat. Pro svobodu je třeba si fyzicky dojít, sejít z chodníku do vozovky," řekl Pithart. Hlavní překážky jsou podle něj v hlavách lidí a vybudování svobodné občanské společnosti zřejmě potrvá ještě dalších 30 let. Také český expremiér zmínil nebezpečí "přenosné nákazy populismu".

V Rudolfinu nechyběl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), řada senátorů či někdejší studentský vůdce Šimon Pánek. Dámy a pánové v zaplněné Dvořákově síni měli na oblečení často připnuté trikolory. Filharmonie uspořádala dnešní koncert spolu s Ústavem pro studium totalitních režimů. Pod taktovkou dirigenta Roberta Kružíka zazněla Meditace na staročeský chorál Sv. Václave Josefa Suka, třetí a čtvrtá věta z Beethovenovy Osudové, předehra Můj Domov Antonína Dvořáka a Sinfonietta Leoše Janáčka. Publikum ocenilo výkony hudebníků dlouhým aplausem.

První koncert ke Dni studentstva se v Rudolfinu konal 17. listopadu před deseti lety. Další se pak uskutečnily v roce 2014, 2015 a 2017. Publikum na nich slyšelo třeba pěvecké sbory či romskou hudbu.