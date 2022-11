Koncert pro budoucnost živě: oslava 33. výročí sametové revoluce na Václavském náměstí

Václavské náměstí bude 17. listopadu od 16:30 hodin opět dějištěm Koncertu pro budoucnost, který je každoroční připomínkou odkazu sametové revoluce, demokratických hodnot a občanské sounáležitosti. Pětihodinový program nabídne desítky hudebních čísel i vystoupení řečníků z občanské sféry. Do Prahy se při této příležitosti vrátí ruské aktivistky Pussy Riot. Mezi potvrzenými účinkujícími jsou dále také Lenka Dusilová Band, zpěváci David Koller a Ben Cristovao, kapely Čhave Romane, P/ST a hudební projekty Hrubá hudba a FVLCRVM ft. Annet X.

Zastřešujícím tématem letošního ročníku, který bude oslavou 33. výročí sametové revoluce, je otázka: Jaká je cena míru? Akcí diváky provedou Jindřich Šídlo a Linda Bartošová, kteří byli moderátory i loňského koncertu, jehož se zúčastnilo přes 70.000 návštěvníků.

Koncert pro budoucnost není spojen s žádným politickým hnutím či stranou, má nadstranický charakter. Organizátorem akce je Nerudný fest.cz z.s., kulturní nezisková organizace vzešlá původně ze studentského spolku, založeného v roce 2007, a nyní pořádající významné celospolečenské události v Česku.

Na rozdíl od dvou uplynulých let, kdy byly oslavy 17. listopadu značně poznamenány pandemií Covidu-19 a hygienickými opatřeními, by měla akce proběhnout bez omezení, pokud to aktuální situace dovolí.

Jaká je cena míru?

Ústředním tématem, které se bude prolínat celým průběhem letošního Koncertu pro budoucnost, je zamyšlení se nad cenou mírou a otevření celospolečenské debaty, co to znamená o něj přijít. „Mírovou situaci posledních 33 let jsme brali jako samozřejmou. Proto bychom chtěli s občany otevřít debatu, co pro nás mír vlastně znamená a jakou cenu jsme ochotni zaplatit, abychom si ho udrželi. Nejen v kontextu války na Ukrajině je důležité si tuto otázku položit. Společně chceme hledat odpověď, která jistě není jednoduchá,“ říká za pořadatele akce Jan Gregar, výkonný ředitel organizace Nerudný fest.

Hudba i řečnická vystoupení

Oslavit Den boje za svobodu a demokracii na Václavském náměstí budou lidé moci v doprovodu známých zpěváků i kapel. Zahraničním hostem bude ruská feministická punk rocková protestní skupina s Pussy Riot. Svou účast potvrdili zpěváci David Koller a Ben Cristovao. Mezi letošními vystupujícími se objeví také Hrubá hudba – společný koncertní projekt nu-jazzové kapely Lesní zvěř, jejího frontmana Jiřího Hradila a Horňácké muziky Petra Mičky, pražské rapové duo P/ST, temperamentní uskupení Čhave Romane, zpěvačka Annet X a slovenský hudebník Pišta Kráľovič, známý jako FVLCRVM.

Zazní píseň na podporu Ukrajině Nevzdám se, za jejíž aranží stojí v Čechách žijící producent a hudebník Igor Ochepovsky, který letos na jaře propojil na dvě desítky českých, ukrajinských, ruských a běloruských hudebníků a společně zmíněnou skladbou vyjádřili svůj nesouhlas s válkou na Ukrajině. Českou státní hymnu zazpívá Sbor z DAMU, který spojuje herce, režiséry, scénografy a studenty pedagogiky z Divadelní fakulty Akademie múzických umění v Praze.

Kromě hudebních čísel na pódiu vystoupí i celá řada řečníků, jako například hongkonský aktivista Samuel Chu, farářka Marie Viktorie Kopecká, politický geograf Michael Romancov, Johana Nejedlová a Matouš Turek z organizace Konsent bořící mýty o sexu a sexuálním násilí, ekonom Tomáš Sedláček, předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová a další.

Online přenos koncertu

Kontinuální proud koncertů a proslovů osobností veřejného života poběží od 16:30 až do 22:00 hodin. I letos bude celý program živě streamován na sociálních sítích a vysílán médii.

Platforma Festival svobody

Koncert pro budoucnost se koná již od roku 2016 a je součástí platformy Festival svobody, otevřeného uskupení nezávislých občanských iniciativ a organizací pořádajících akce k výročí 17. listopadu. K té se každý rok připojují také regionální organizátoři, ať už jako občanské iniciativy nebo jednotlivci. Každý zvlášť, ale symbolicky všichni společně, připravují kulturní a vzdělávací programy ve svých obcích, pro své sousedy, přátele nebo rodiny, aby oslavili výročí sametové revoluce napříč Českou republikou.

Bližší informace o Koncertu pro budoucnost naleznete přímo na webu akce nebo Facebooku či Instagramu.