Koncert pro budoucnost zakončila Langerová, vystoupil i hologram Václava Havla

Praha - Vystoupení Anety Langerová zakončilo Koncert pro budoucnost, který se dnes k oslavám výročí 17. listopadu konal na Václavském náměstí. Zpěvačka a skladatelka zahájila koncert písněmi ze svého nového alba Dvě slunce a Bílý den. Na závěr pak tradičně zařadila starý hit Voda živá, jehož refrén si přítomní zazpívali s sebou.

Na koncertu, který začal odpoledne s mottem letošního ročníku Budoucnost jsme my, se sešly tisíce lidí. Přesný počet nelze odhadnout, mnozí se zdrželi jen chvíli a jiní prostorem procházeli z jiných akcí konaných v okolí.

Vrcholem první poloviny pětihodinového hudebního programu bylo vystoupení Glena Hansarda, zpěváka a kytaristy irské skupiny The Frames. Do svého téměř půlhodinového koncertu zařadil i píseň Falling Slowly z filmu Once oceněnou Oscarem za nejlepší filmovou píseň roku 2007. Skladbu věnoval české zpěvačce a klavíristce Markétě Irglové, se kterou ji před časem nazpíval. Velký aplaus pak sklidil za píseň Havlíčku, Havle, kterou si pro dnešní večer vybral z repertoáru písničkáře Jaroslava Hutky. Po vystoupení Hansarda zazpíval českou hymnu barytonista Adam Plachetka.

Moderátoři programu Linda Bartošová a Jindřich Šídlo v úvodním proslovu vyzvali přítomné, aby dodržovali rozestupy a měli roušku. Většina z přítomných však zůstala s nezakrytým obličejem. "Přijali jsme celou řadu opatření, je tady velký prostor na čerstvém vzduchu, máme obrazovky, aby se návštěvníci mohli rozprostřít po ploše náměstí a máme pořadatelskou službu, která má spolu s moderátory za úkol apelovat na veřejnost," řekl ČTK mluvčí pořadatelů Jan Gregar z organizace Nerudný fest.

Hudební program zahájila kladenská kapela Zrní. Po ní se na pódiu střídali hudebníci s mluvčími různých organizací a hnutí. K nebezpečí klimatických změn se například vyjádřili zástupci hnutí Black Friday. Vystoupili rovněž Mikuláš Kroupa a Barbora Trojak, zástupci spojených neziskových organizací, které se snaží ukázat pozitivní tvář neziskového sektoru. "Neziskovky tvoří páteř naší občanské společnosti, a proto je potřeba, aby jim veřejnost důvěřovala a podporovala je," stojí v prohlášení kampaně Takoví jsme.

Někteří vystupující, například skupina Už jsme doma, také poukazovali na pronásledování politických odpůrců vlády v Bělorusku. Na pódiu Koncertu pro budoucnost se objevil trojrozměrný hologram Václava Havla, který přednesl projev před diváky. Bývalý československý a první český prezident, od jehož úmrtí letos uplyne deset let, v této podobě hovořil mimo jiné o situaci současného světa, který je "propojen i ohrožen více než kdy jindy". Autoři projektu prostřednictvím hologramového Havla připomněli jeho slavnou myšlenku o tom, že "pravda a láska musí zvítězit na lží a nenávistí". "Mám radost, že ta věta pořád někoho dráždí," sdělil hologram.

Na koncertu dále vystoupili slovenská zpěvačka Jana Kirschner, Michal Hrůza, Thom Artway, ředitel Knihovny Václava Havla a překladatel Michael Žantovský a další významné postavy událostí listopadu 1989 jako Michael Kocáb nebo Šimon Pánek. Nechyběla ani vzpomínka na nedávno zesnulého Miroslava Žbirku, při kterém vystoupila jeho kapela.

Mluvčí pořadatelů Gregar sdělil, že akce nebyla spojena s žádným současným politickým hnutím či stranou a její charakter byl nadstranický. "Koncert pro budoucnost se vždycky snažíme pojmout nadstranicky, i když je to svátek 17. listopadu, tedy politický svátek. Na druhou stranu je to svátek všech občanů a my bychom chtěli, aby ten den byl spíše momentem spojení. Proto od začátků festivalu vítáme občany různých politických názorů," uvedl.