Koncert pro budoucnost připomene úmrtí Václava Havla, dorazí i Glen Hansard

Praha - Tradiční Koncert pro budoucnost se po roční pauze způsobené protipandemickými opatřeními vrátí 17. listopadu na Václavské náměstí v Praze. Vystoupí desítky umělců a řečníků, největší hvězdou bude Glen Hansard, zpěvák a kytarista irské skupiny The Frames, který s českou zpěvačkou a klavíristkou Markétou Irglovou získal za píseň Falling Slowly z filmu Once ocenění Oscar za nejlepší filmovou píseň roku 2007. ČTK o tom za pořadatele informovala Petra Hanzlová.

Část programu pětihodinové akce pořadatelé věnují vzpomínce na prvního českého prezidenta Václava Havla, od jehož úmrtí letos uplyne deset let. Mluvčí pořadatelů Jan Gregar sdělil, že akce není spojena s žádným současným politickým hnutím či stranou, její charakter je nadstranický.

Kromě Hansarda vystoupí zpěvačka Jana Kirschner nebo diplomat Michael Žantovský a další významné postavy převratu v listopadu 1989, jako jsou Michal Kocáb nebo Šimon Pánek. Dále se v programu představí Aneta Langerová nebo kapely Zrní a Už jsme doma. "Pro mě je svoboda i láska a její oslavu si tak nemohu nechat ujít ani v pokročilém stadiu očekávání," sdělila další z účinkujících, herečka Tereza Ramba.

Motto letošního ročníku zní Budoucnost jsme my. "O kvalitě naší demokracie rozhoduje každý z nás. Je naší společnou odpovědností, kam budeme dále směřovat. My všichni rozhodujeme o osudu této země. Proto chceme podněcovat veřejnou diskuzi o klíčových tématech a zapojit do ní celou společnost. S tím souvisí i připomenutí odkazu a myšlenek Václava Havla, které jsou navzdory času stále aktuálnější," uvedl mluvčí pořadatelů akce Jan Gregar z organizace Nerudný fest.

Koncert pro budoucnost odstartuje v 16:30 a programem budou provázet Linda Bartošová a Jindřich Šídlo. Vystoupí rovněž zástupci spojených neziskových organizací, které se snaží ukázat pozitivní tvář neziskového sektoru. "Neziskové organizace se o nás starají od narození až do smrti, pomáhají nám v celé řadě oblastí. Jsou to třeba skauti, sokolové, Horská služba, ale i Člověk v tísni, Amnesty i Transparency či dobrovolní hasiči, fotbal a hokej. Neziskovky tvoří páteř naší občanské společnosti, a proto je potřeba, aby jim veřejnost důvěřovala a podporovala je," stojí v prohlášení kampaně Takoví jsme.

V loňském roce se kvůli tehdy platným protikoronavirovým opatřením koncert uskutečnil prostřednictvím on-line přenosu. Letos plánují organizátoři uspořádat akci na živo, při dodržení aktuálních bezpečnostních nařízení. "Na místě bude tým organizátorů a dobrovolníků návštěvníky upozorňovat na nutnost dodržování rozestupů a nošení respirátorů. Informace o bezpečnostních opatřeních budou také na velkých obrazovkách a digitálních informačních panelech rozmístěných na náměstí," podotkl Gregar.

