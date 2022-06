Koncert písničkářů v Divadle Archa připomene 50 let od vzniku sdružení Šafrán

Praha - Koncert s názvem Diagnóza: Písničkář, který se uskuteční 8. září v pražském Divadla Archa, připomene 50 let od vzniku sdružení Šafrán. Na jevišti se sejdou Vladimír Merta, Jaroslav Hutka, Vlastimil Třešňák a další hosté, aby společně oslavili několik životních jubileí, vydání nových knih a hudebních alb. Nakladatelství Galén k této příležitosti vydává reedici slavného vinylu Šafrán z roku 1977, který byl ještě před distribucí na příkaz komunistické Státní bezpečnosti sešrotován.

Šafrán bylo neoficiální sdružení folkových písničkářů. Vzniklo v roce 1972, pozvolna přestalo existovat okolo roku 1978, Jaroslav Hutka, Vladimír Veit, Vlastimil Třešňák a Jiří Pallas byli v souvislosti s Chartou 77 donuceni emigrovat. Koncerty písničkářů organizoval Pallas. Po své emigraci založil ve Švédsku stejnojmenné vydavatelství, ve kterém vydával alba písničkářů, kterým tehdejší státní moc v Československu neumožňovala vydávat desky ani koncertovat.

"Někteří bývalí členové Šafránu během večera představí své novinky: Vladimír Merta knihu Písničkářství je stav duše a archivní CD Pozítří. Jaroslav Hutka, který letos oslavil 75. narozeniny, vydává album politických písní Ovarova revoluce. Vlastimilu Třešňákovi vychází nové album Kiks, natočené s jeho studiovou skupinou Temporary Quintet, i dvojitý vinyl s nahrávkami ze 70. let Zeměměřič," uvedla za pořadatele Michaela Fialová Rozšafná..

Prezentovat se budou i další hosté. Eva Suková, vystupující pod značkou Blondýna, uvede sbírku básní Rychlé občerstvení s fotografiemi Norbiho Kovácse. Ten pak se spoluhráči Olinem Nejezchlebou a Pavlem Fischerem představí debutové album jejich tria. Nedávné pětasedmdesátiny Vladimíra Mišíka připomene vinyl s nahrávkami ze 70. let Na okraji. Sean Barry představí své první sólové album Come Dance With Me, na kterém s ním hrají houslista Jan Hrubý a Jan Kolář. Svoji sbírku básní Poezie starého písničkáře pokřtí i Michael Janík. Do průběhu včera se zapojí také další hudebníci: Ondřej Konrád, Josef Štěpánek, Jan Steinsdörfer a Jan Štolba.

Podobné setkání se v Divadle Archa uskutečnilo před jedenácti lety, kdy Vlasta Třešňák, Vladimír Merta, Dáša Voňková, Jaroslav Hutka, Zuzana Homolová a Petr Lutka na jeden večer obnovili sdružení Šafrán u příležitosti souhrnného vydání dobových nahrávek.