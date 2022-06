Koncert Metalliky zakončil festival Prague Rocks, sledovalo ho téměř 50.000 lidí

Praha - Koncert legendární metalové kapely Metallica dnes na letišti v pražských Letňanech zakončil jednodenní festival Prague Rocks. Hlasité produkci aplaudovalo podle pořadatelů téměř 50.000 diváků. Další stovky lidí sledovaly typické střídání temp a hlasitou produkci zpoza plotu. Koncert provázela velká dopravní opatření.

Koncert Metalliky uvedly dvě reprodukované skladby - It's a Long Way to the Top (If You Wanna Rock 'n' Roll) od kapely AC/DC a Ecstasy of Gold od Ennia Morriconeho z legendárního westernu Hodný, zlý a ošklivý. Produkci doprovázela projekce záběrů ze spaghetti westernu z roku 1966. Metallica pak nastoupila se skladbou Whiplash, prvním singlem z jejich debutového alba Kill 'Em All z roku 1983.

Metallica za podpory projekce i pyrotechnických efektů dále zahrála oblíbené písně Enter Sandman, Master of Puppets nebo Seek & Destroy. Nechyběla ani jejich nejznámější skladba Nothing Else Matters. Píseň, kterou zpěvák a kytarista James Hetfield složil pro svoji manželku a nechtěl ji prý původně dát kapele k dispozici, protože mu přišla příliš osobní, doprovodily tisíce rozsvícených mobilů přítomných fanoušků. V přídavku, který otevřela skladba Damage, Inc., se přítomní dočkali i efektního ohňostroje.

Skupina Metallica v Česku hraje opakovaně, naposledy se v Praze představila v květnu 2019, kdy v Letňanech na koncertu svého turné WorldWired Tour nabídla nadšenému publiku písně ze své nové desky Hardwired...to Self-Destruct i staré hity. Podle pořadatelů tehdy dorazilo přibližně 70.000 návštěvníků.

Metalliku založil v roce 1981 v Los Angeles bubeník Lars Ulrich spolu s Jamesem Hetfieldem. Velký ohlas měly její desky Ride the Lightning z roku 1984 a Master of Puppets z roku 1986. Druhá z nich se stala prvním metalovým albem, které zařadila americká Kongresová knihovna do Národního registru nahrávek. Mezi hudební superhvězdy pak kapelu katapultovala deska Metallica (černé album) z roku 1991.

Třetí ročník festivalu Prague Rocks dnes otevřela ukrajinská skupina The Hardkiss s vokalistkou Julií Saninou. Poté se představila mladá hardrocková kapela z Los Angeles S8NT Elektric, ve které hraje na bicí syn kytaristy Slashe z kapely Guns N'Roses London Hudson. Následující američtí Red Fang nabídli výběr ze svých studiových alb a poté posluchače zaujala formace Steel Panther spojující podle hudebních kritiků hardrockovou virtuozitu s parodií. Jako poslední před Metallikou zahráli Five Finger Death Punch, kteří se svými dosavadními osmi alby dostali do povědomí většiny metalových fanoušků. Loňský ročník festivalu Prague Rocks se měl uskutečnit 2. července v pražském Edenu. Pořadatelé však museli akci kvůli protipandemickým opatřením zrušit. Hlavní hvězdou druhého ročníku Prague Rocks byla americká skupina Kiss a jejich krajani ZZ Top.