Koncem října zahájí běžný provoz nejvýkonnější větrná elektrárna v ČR

Gruna (Svitavsko) - Na konci října začne v Žipotíně, místní části obce Gruna na Svitavsku, ve standardním provozu fungovat nejvýkonnější větrná elektrárna v Česku s instalovaným výkonem 4,2 megawattu (MW). Se započítáním listu vrtule dosáhne do výšky 179 metrů. Instalovala ji společnost S & M CZ, dosud byla ve zkušebním provozu, řekl ČTK generální ředitel firmy Martin Hofman.

Fotogalerie

V Žipotíně společnost provozovala čtyři větrné elektrárny. Jeden z větrníků, který tam byl od roku 2006, nyní nahradí podstatně výkonnější. Díky tomu byl povolovací proces jednodušší, projekt nevyžadoval posouzení EIA. Náklady dosáhnou asi 180 milionů korun, investici podpořilo zhruba čtyřicetimilionovou evropskou dotací také ministerstvo průmyslu a obchodu. Elektrárna pokryje roční spotřebu asi 5000 domácností.

Společnost S & M CZ provozuje 18 větrných elektráren na sedmi místech. Jejich celkový instalovaný výkon dosahuje asi 23 MW. Budovala je postupně od roku 2003, po roce 2010 a omezení výkupních cen elektřiny se rozvoj zastavil. Nyní jsou pro investice do větrné energetiky opět vhodnější podmínky.

V budoucnu chce firma podle Hofmana postavit podobných větrníků tři desítky, projekt v Žipotíně je pilotní. Společnost se již domluvila s obcí Gruna, podobně chce postupovat i v dalších lokalitách, kde stojí její soustrojí. Podle Hofmana je schopná dodávat místním lidem energii levněji.

Ještě výkonnější větrná elektrárna by mohla časem stát u obce Stašov poblíž Poličky na Svitavsku. Společnost PV Consulting tam chce vybudovat větrník s instalovaným výkonem až 7,2 megawattu (MW). Obyvatelé, kteří se zúčastnili ankety, se záměrem z větší části souhlasili. Za každý instalovaný MW výkonu nabízí firma obci platbu 300.000 korun ročně, což představuje u větší varianty roční přínos 2,16 milionu korun. Stašov má roční rozpočet kolem šesti milionů korun. Firma také slibuje obyvatelům dodávky vyrobené elektřiny za 2,5 koruny bez DPH po dobu 20 let. Pokud by elektrárna vznikla, další už v okolí nebude možné vybudovat, nepostačovala by pro ně kapacita vedení vysokého napětí.

V obci Krouna na Chrudimsku a jejích místních částech se 11. listopadu uskuteční referendum kvůli výstavbě velké větrné elektrárny v místní části Františky. Stejný investor jako ve Stašově tam chce vybudovat větrník s výkonem až 6,5 MW. Ve stejný den se bude konat také referendum v Anenské Studánce na Orlickoústecku, lidé budou odpovídat na otázku: "Souhlasíte s výstavbou větrných elektráren na území obce Anenská Studánka a s uzavřením smlouvy o spolupráci s obcí na společném záměru se společností NOHO Energy?".

Deset až 20 větrných elektráren chce na Svitavsku a Orlickoústecku vybudovat společnost ČEZ Obnovitelné zdroje. Pro výstavbu si vytipovala území od Anenské Studánky na Orlickoústecku přes Opatov, Opatovec, Svitavy a Hradec nad Svitavou. Další místa leží v katastrech obcí Kamenná Horka, Pohledy, Sklené, Koclířov a Dětřichov. Názory obyvatel na záměry firmy bude v listopadu zjišťovat sociologický průzkum v dotčených lokalitách, výsledky budou podkladem pro budoucí kvalifikované rozhodování zastupitelů.