Koná se finále Eurovize, čeští Lake Malawi vystoupí jako třetí

Tel Aviv - V izraelském Tel Avivu se dnes večer uskuteční finále 64. ročníku mezinárodní písňové soutěže Eurovize. Česko bude zastupovat skupina Lake Malawi, která se probojovala z prvního semifinále a s písní Friend of a Friend vystoupí jako třetí. Konkurovat jí budou zpěváci a kapely z 25 dalších států. Na galavečeru jako host vystoupí americká zpěvačka Madonna a vítěz bude znám okolo půlnoci.

"Náš cíl byl postup, teď už si to v sobotu půjdeme jenom užít," uvedl ve středu frontman Lake Malawi Albert Černý, jehož kapela zpívá anglicky a pochází z Třince. Nejlepším českým výsledkem v soutěži nesoucí mezinárodní název Eurovision Song Contest je dosud loňské šesté místo ve finále zpěváka Mikolase Josefa.

Spolu s Českem do finále v úterý postoupily mimo jiné Řecko, Bělorusko, Srbsko nebo Kypr. Další finalisté byli vybráni při druhém semifinále ve čtvrtek - včetně Albánie, Ruska, Švédska či Nizozemska, které bookmakeři považují za favorita, zatímco Česko má podle nich jen mizivou šanci. Automaticky do finále postoupili zástupci pěti zemí, jež nejvíc přispívají do rozpočtu pořádající organizace, což jsou Británie, Francie, Německo, Itálie a Španělsko, a rovněž stát, kde se soutěž pořádá, tentokrát tedy Izrael.

Vítěze budou volit televizní diváci a národní odborné poroty. Podle pravidel ale nemohou diváci ani poroty hlasovat pro zástupce své země. V zemi vítěze se pak uskuteční další ročník klání. Finále bude od 21:00 SELČ vysílat v přímém přenosu ČT1.

Izraelské pořadatelství od samého počátku budí kontroverze. Izraelská vláda původně usilovala o to, aby se soutěž konala v Jeruzalémě, nakonec se ale organizátoři rozhodli pro Tel Aviv. Podle kritiků chce Izrael celou akcí odvést pozornost od násilí v palestinském Pásmu Gazy a na okupovaném Západním břehu Jordánu.

První ročník eurovizního klání se konal v květnu 1956. Soutěž patří k nejsledovanějším televizním přehlídkám populární hudby v Evropě. Za nejslavnějšího vítěze je považována švédská skupina ABBA, která v roce 1974 prorazila hitem Waterloo. Mezi další věhlasné tváře, které v Eurovizi uspěly, patří Kanaďanka Céline Dionová, která v roce 1988 reprezentovala Švýcarsko. Česká republika se poprvé zúčastnila v roce 2007. Už v roce 1968 v soutěži, která se tehdy nazývala Velká cena Eurovize, vystoupil Karel Gott, ovšem jako zástupce Rakouska.