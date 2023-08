Kona Electric první a druhé generace. Rozdíly jsme hledali přímo v továrně

Po třech letech, kdy v továrně Hyundai v Nošovicích vyráběli elektrickou verzi rodinného SUV Kona první generace, nyní již sjíždí z výrobní linky první kusy Kony Electric II.

Přímo v areálu výrobního závodu měl redaktor Autonaelektřinu možnost tento vůz důkladně prozkoumat. Dokonce v něm absolvoval také krátkou zkušební jízdu, byť tentokrát ještě ne za volantem.

Hlavním rozdílem je kromě designu velikost. Auto v porovnání s předchůdcem narostlo do délky o významných patnáct centimetrů. O šest centimetrů se zvětšil rozvor, dalších devět přidali konstruktéři na zadním převisu. O dva centimetry je teď Kona také vyšší a dokonce o dva a půl širší.

Díky delšímu rozvoru je více místa na zadních sedačkách. Jak si redaktor s výškou sto osmdesát šest centimetrů vyzkoušel na vlastní tělo, před koleny je za sedačkou řidiče nastavené pro stejně velkého jedince, před koleny k dispozici ještě devět centimetrů volného prostoru a nad hlavou téměř pět.

Zavazadlový prostor pak má objem 446 litrů. Tato hodnota odpovídá kategorii menších kombi. Při srovnání s předchůdcem je to o třicet procent více. Kabely je nyní možné uložit do schránky pod přední kapotou. To je příjemné, protože konektor pro připojení k dobíječce se nachází právě na přídi. Nyní lze využít nejen k doplnění elektřiny do baterie. Naopak lze po zapojení adaptéru energii z akumulátorů využívat pro napájení externích spotřebičů. Třeba sekačky, motorové pily nebo elektrického grilu. Další zásuvka s napětím 230 Voltů je uvnitř před zadními sedačkami.

Interiér se také zásadně proměnil. Dominantou v něm je do jednoho celku propojený digitální přístrojový štít s obrazovkou navigačního a multimediálního systému.

V centrální konzoli je spousta místa vzhledem k přemístění ovladačů převodovky na páčku u volantu.

Ve výbavě nyní může být například head-up displej nebo prémiový audiosystéme Bose. Díky přidání radarů do rohů karosérie umí vůz samočinně brzdit v křižovatce, pokud hrozí srážka s dalším autem při odbočování.

Již minulá Kona Electric nabízela ve srovnání s konkurencí velmi solidní dojezd na jedno nabití. Nyní je Kona ve verzi s větší baterií (kapacita 65,4 kWh) schopná na jedno nabití ujet 514 kilometrů. Starší verze zvládala o 30 kilometrů méně.

V nové Koně budou také silnější pohonné elektromotory. Levnější verze bude disponovat výkonem 156, dražší pak 218 koňských sil.

Ceny zatím tuzemské zastoupení automobilky nezveřejnilo. Mělo by tak učinit v září, kdy již také dealeři začnou přijímat zákaznické objednávky.

