Komunisté zvažují podporu vlády při hlasování o nouzovém stavu

Praha - Komunisté zvažují, zda podpoří vládu při čtvrtečním hlasování Sněmovny o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. ČTK to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip po dnešním jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Všechna pro a proti i možnost zkrácení doby, kterou vláda pro nouzový stav navrhuje, nyní podle Filipa probírá poslanecký klub KSČM. Ve Strakově akademii, kam za Babišem dnes Filip přišel, politici podle předsedy KSČM jednali pouze o nouzovém stavu, nikoli o rozpočtu na příští rok, ke kterému mají komunisté výhrady.

"Asi jsem ho úplně nepotěšil, protože jsem řekl, že klub o konečném stanovisku jedná, že úplně s tím nejsme smířeni," uvedl Filip na adresu premiéra. Co přesně komunistům, kteří v dolní komoře menšinový kabinet podporují, na žádosti vlády vadí, neupřesnil. V diskusi komunistů s experty jsou podle něj jak věci zdravotní, tak bezpečnostní i ústavněprávní. "Debatuje se, pro a proti se dávají dohromady," uvedl.

Vláda žádá Sněmovnu o možnost prodloužit nouzový stav o 30 dnů do 20. prosince. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 20. listopadu. Vláda i naposledy žádala poslance, aby umožnili prodloužení o 30 dnů, zákonodárci však připustili jen posun ze 3. na 20. listopad.

Na jaře platil kvůli šíření koronaviru nouzový stav v Česku 66 dní od 12. března do 17. května. Pokud by tentokrát platil do 20. prosince, jak žádá vláda, trval by nejméně o deset dnů více. Platnost nouzového stavu vyžaduje všech pět pásem opatření podle rizikového skóre v novém protiepidemickém systému PES. Už nyní je na jeho trvání navázána řada opatření proti šíření covidu-19.