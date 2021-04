Komunisté zahájili jednání o kandidátkách i vedení strany

Komunisté zahájili 17.dubna 2021 v Nymburce jednání o kandidátkách do podzimních voleb, mají také hlasovat o novém vedení strany. Program mohou účastníci změnit.

Komunisté zahájili 17.dubna 2021 v Nymburce jednání o kandidátkách do podzimních voleb, mají také hlasovat o novém vedení strany. Program mohou účastníci změnit. ČTK/Vostárek Josef

Nymburk - Komunisté dnes v Nymburku zahájili jednání o kandidátkách pro volby do Poslanecké sněmovny, na programu je i hlasování o novém vedení strany. Program ale mohou účastníci ještě změnit, řekla ČTK mluvčí KSČM Helena Grofová. Na neveřejné jednání ústředního výboru strany, který má 90 členů, jich do Nymburka přijelo 77. KSČM vede Vojtěch Filip.

Předseda strany dnes v rozhovoru pro Radiožurnál uvedl, že nepředpokládá, že bude z vedení odvolán. Podle něj by se měly vnitrostranické záležitosti řešit na řádném sjezdu strany, řekl. Sjezd byl kvůli pandemii opakovaně odložen. Část straníků ale nové vedení požaduje. Filip může rezignovat, případně jej členové ústředního výboru mohou odvolat, potřebovali by pro to dvě třetiny hlasů přítomných.

Ústřední výbor má dnes rozhodovat o kandidátkách a programu pro podzimní volby do Sněmovny, největší diskuse se čeká kvůli neochotě ústecké regionální organizace zařadit do čela volební listiny místopředsedkyni sněmovního klubu Hanu Aulickou Jírovcovou. Spor přičítají komentátoři souboji mezi stranickými konzervativci a mladším liberálnějším křídlem strany.

O funkci předsedy má usilovat podle dřívějších informací osm straníků, mezi nimi dlouhodobí Filipovi vyzyvatelé europoslankyně Kateřina Konečná a Josef Skála z konzervativní části strany. Komunisté v úterý rozvázali smlouvu, na jejímž základě podporovali menšinový kabinet ANO a ČSSD. Podle volebních modelů strana osciluje kolem pětiprocentní hranice potřebné pro vstup do dolní komory parlamentu. Komunisté tak mohou na podzim zmizet z vysoké politiky.