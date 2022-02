Komunisté vyšlou do volby prezidenta bývalého místopředsedu Skálu

Praha - Komunisté vyšlou do volby prezidenta člena pražské organizace a bývalého místopředsedu Josefa Skálu. Nejste-li miliardář nebo tunelář - musí vyjít jako nejlepší volba, uvedla v tiskové zprávě předsedkyně KSČM Kateřina Konečná. Komunisté kandidáta vybírali mezi Skálou a expředsedou Vojtěchem Filipem, jehož neúspěšným vyzyvatelem Skála v boji o předsednictví strany několikrát byl. Prezidentské volby, které rozhodnou o nástupci Miloše Zemana, Česko čekají počátkem příštího roku. Skála ČTK řekl, že chce oslovit širší spektrum voličů. K nominaci plánuje jít cestou sběru podpisů.

"Byl bych rád mluvčím široce pojaté sestavy," uvedl Skála. Chce oslovit politicky aktivní veřejnost, která hledá alternativu. Mohou to být politické iniciativy, kandidatura tedy bude nejen s KSČM, uvedl. K účasti ve volbě za komunisty ho podle něj osobně vyzvala předsedkyně Konečná. Ústřední výbor KSČM pak dal podnět k nominaci dalších kandidátů, z čehož vzešel jako protikandidát Filip.

V hlasování per rollam, které bylo uzavřeno dnes v 10:00, získal Skála 46 hlasů a Filip 24 hlasů z devadesátky hlasů členů ústředního výboru. "Bylo to o prsa, dosáhli jsme nadpoloviční většiny už v prvním kole. Pokud jde ale o vzájemný poměr sil, je to přesvědčivé," komentoval výsledek Skála. Připomenul, že v soubojích o vedení strany s Filipem byl jeho výsledek vždy těsnější.

"KSČM vyšle do boje o Pražský hrad Josefa Skálu. Než jej necháte onálepkovat různými novináři a samozvanými komentátory, zkuste jej porovnat s tím, co se zatím v prezidentském klání nabízí. Pak Vám jednoznačně - nejste-li miliardář nebo tunelář - musí vyjít jako nejlepší volba," uvedla Konečná v dnešní tiskové zprávě. Další informace plánují komunisté zveřejnit na tiskové konferenci ve čtvrtek 10. února.

Prezidentská volba se uskuteční na začátku příštího roku. Přesný termín vyhlašuje předseda Senátu nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Před minulými volbami je tehdejší předseda horní komory Jaroslav Kubera vyhlásil na konci srpna 2017, konaly se v lednu 2018.

Zájem o účast v prezidentském klání projevili podnikatelé Karel Janeček a Karel Diviš. Do boje o Hrad bude chtít vyrazit i bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu Alena Vitásková. Už dříve kandidaturu oficiálně oznámili například senátor Marek Hilšer, komik Miloš Knor, prezidentka České asociace povinných Denisa Rohanová a advokátka Klára Long Slámová.

Za největší favority sázkové kanceláře považují bývalého premiéra Andreje Babiše (ANO), který svou účast zřejmě potvrdí na přelomu léta a podzimu, a bývalého vysokého vojenského představitele ČR a NATO Petra Pavla. Účast zvažují nebo nevyloučily asi dvě desítky dalších možných uchazečů o prezidentský post.