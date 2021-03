Komunisté ve čtvrtek řeknou, kam má směřovat spolupráce s vládním ANO

Praha - Předseda KSČM Vojtěch Filip svolal na čtvrtek 1. dubna výkonný výbor, aby od něj získal pověření pro dohodovací řízení s hnutím ANO o toleranci menšinové vlády. Kabinet premiéra a předsedy hnutí ANO Andreje Babiše podle Filipa neplní dohody, na jejichž základě komunisté vládu ve Sněmovně podporují. Filip to dnes řekl ČTK.

"Nemáme stále sloučené pojišťovny, nemáme banku v rukou státu a peníze z vládní rozpočtové rezervy se přesunuly armádě, nikoliv na boj s covidem, což považuji za velmi diskutabilní," vyjmenoval Filip ČTK, co chce hnutí ANO vyčíst.

Před jednáním širšího vedení už se Filip nechystá promluvit o požadavcích KSČM s premiérem, za kterým dříve chodil spory řešit do Strakovy akademie.

Výkonný výbor se sejde ve čtvrtek v 13:00, kdy bude pauza jednání Sněmovny. ČTK nechtěl prozradit, co by mělo být výsledkem jednání kromě toho, že půjde o úkol pro něj jako vyjednávače. "To nechávám na čtvrtek," uvedl na dotaz, jaký harmonogram pro jednání s ANO navrhne. Bez odpovědi nechal také dotaz na případnou souvislost jednání se zasedáním Ústředního výkonného výboru, které je plánováno na sobotu 10. dubna.

O toleranční dohodě jednali zástupci ANO a KSČM v lednu. Avizovali tehdy dohodu nad sloučením Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra (ZPMV) a Vojenské zdravotní pojišťovny (VoZP) a shodu na zavedení pětitýdenní dovolené. Kritizovali ale záměr vlády vrátit do rozpočtu armády deset miliard korun, o které byl rozpočet obrany na tlak komunistů zkrácen při jednáních o státním rozpočtu. Vláda nejprve v únoru z rozpočtové rezervy armádě přesunula pět miliard korun, toto pondělí rozhodla o přesunu zbývajících pěti miliard.

Filip dlouhodobě kritizuje i přístup vlády k řešení epidemie koronaviru, žádá, aby byl decentralizovaný, více založený na rozhodování jednotlivých krajských hygien.

KSČM s hnutím ANO uzavřely dohodu o toleranci před třemi lety s důrazem na sedm priorit, komunisté v ní žádali trvalý růst minimální mzdy, valorizaci důchodů, ochranu přírodních zdrojů "před zcizením do zahraničních rukou", zvýšení podílu veřejného sektoru v hospodaření s vodou a zdanění církevních restitucí. Dále měl menšinový kabinet, kterému zbývá do voleb půl roku, podle toleranční dohody zabránit dalšímu nárůstu cen bydlení a podpořit výstavbu obecních bytů a udržet kvalitní dostupnou zdravotní péči bez zvyšování spoluúčasti pacientů. Dohoda umožňuje komunistům přidat se v hlasování proti kabinetu ke stranám, které hlasování vyvolaly. Naplňování toleranční dohody komunisté s premiérem pravidelně hodnotí každý půlrok.