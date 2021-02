Komunisté už dál nechtějí nouzový stav, vláda se obává kolapsu

Praha - Širší vedení KSČM nepodporuje další prodloužení nouzového stavu v Česku kvůli covidu-19. ČTK to sdělila mluvčí strany Helena Grofová. Komunisté se shodli na tom, že nutná opatření proti šíření epidemie může kabinet vyhlásit i bez toho, aby nouzový stav nadále trval. Ve stanovisku vedení KSČM uvedlo, že kabinet naprosto ignoroval oprávněné požadavky, kterými strana podmínila svůj souhlas s posledním prodloužením nouzového stavu. Předseda KSČM Vojtěch Filip předpokládá, že poslanecký klub strany se bude doporučením vedení řídit.

Babišova vláda podle komunistů naprosto ignorovala požadavky, kterými podmínili svůj souhlas s posledním prodloužením nouzového stavu - konkrétně žádali návrat prvního stupně do základních škol a otevření zimních středisek. Ani jedno z toho se ale nestalo.

Definitivně o podpoře nouzového stavu rozhodne poslanecký klub, předseda KSČM Vojtěch Filip nicméně předpokládá, že se bude doporučením stranického vedení řídit. Prostor pro jednání s vládou už nevidí.

Babiš varoval před tím, že neprodloužení nouzového stavu by znamenalo katastrofu, totální kolaps zdravotního systému, nekontrolované šíření epidemie a obrovský nárůst úmrtnosti. Vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) nesouhlas s prodloužením stavu nouze označil za hazard se zdravím a lidskými životy, bez ohledu na sympatie či antipatie k vládě nebo opozici. "Jsem připraven jednat o konkrétních opatřeních, ale handlovat hlasy za rušení opatření je nedůstojné," napsal na twitteru Hamáček. Neprodloužení nouzového stavu by znamenalo stáhnout vojáky z nemocnic nebo vrátit přístroje do rezerv, uvedl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Epidemie by se podle něj vymkla kontrole.

Komunisté vládě doporučili, aby si podporu hledala u těch politických subjektů, jejichž požadavkům bude ochotna a schopna vyhovět. Řadu opatření mohou podle nich i bez nouzového stavu provádět hejtmani. Vláda by také měla buď vyjednat dobrovolné zařazení vojáků do nemocnic a sociálních zařízení, nebo předložit novelu zákona o ozbrojených silách.

I další opoziční strany se k další žádosti vlády o souhlas s prodloužením nouzového stavu staví spíše negativně. Předseda ODS Petr Fiala uvedl, že občanští demokraté nevidí důvody ke změně svého záporného postoje ve chvíli, kdy kabinet působí rezignovaně a ministr zdravotnictví říká, že opatření nefungují. Koalice Pirátů a Starostů a nezávislých (STAN) chystá plán ke zvládnutí pandemie do konce roku a chce, aby vláda některé její návrhy podpořila. Lidovci jsou připraveni jednat, pokud se změní systém kompenzací, trvají také na odškodňovacím zákonu a řešení situace v školách. Hnutí SPD míní, že nouzový stav by dál pokračovat neměl. Situaci by vyřešila novela zákona o ochraně veřejného zdraví, která podle něj umožňuje chránit ohrožené skupiny i bez opakovaného vyhlašování nouzového stavu.

Vládní politici tvrdí, že nouzový stav je potřeba hlavně kvůli nasazení vojáků a dobrovolníků ve zdravotnictví, bez nich hrozí kolaps již nyní přetížených nemocnic s oslabeným personálem. O podpoře jeho dalšího prodloužení je podle Babiše nutné jednat se všemi stranami. Novinářům při dnešní návštěvě Maďarska řekl, že nechce obejít Sněmovnu tím, že by po konci stávajícího stavu nouze kabinet třeba o den později vyhlásil nouzový stav znovu. Takový postup byl nebyl férový, soudí. "To by bylo pohrdání Sněmovnou, to my nechceme," řekl. Kabinet chce přesvědčit zástupce sněmovních stran o vážnosti situace, dodal.

Žádost o jeho další prodloužení by měla vláda projednat v pondělí a Sněmovna posoudit ve čtvrtek odpoledne. Při jarní vlně epidemie platil nouzový stav 66 dní, nyní je schváleno zatím na 132 dní.