Komunisté se budou radit o postupu při hlasování o nedůvěře vládě

Praha - Širší vedení komunistů dnes probere, jak by měli komunističtí poslanci postupovat při hlasování o nedůvěře kabinetu hnutí ANO a ČSSD. Svolat schůzi Sněmovny, na které by se poslanci vyslovili k dalšímu trvání vlády, chtějí opoziční koalice Spolu a Piráti s hnutím STAN počátkem června. Předseda KSČM Vojtěch Filip ČTK řekl, že do té doby se zřejmě výkonný výbor sejde ještě jednou, téma chce ale spolustraníkům nadnést již dnes.

Opoziční koalice ve čtvrtek ohlásily, že mají dost podpisů ke svolání schůze. K prosazení svého návrhu ale nemají dost hlasů. Pro vyslovení nedůvěry vládě je nutné, aby jej podpořila nadpoloviční většina všech poslanců, tedy minimálně 101 zákonodárců. Koalice Spolu, Piráti a STAN mají dohromady jen 68 hlasů, takže pro svůj návrh musejí získat ještě alespoň 33 dalších poslanců. Hnutí SPD bude hlasovat pro nedůvěru vládě, jeho sněmovní frakce má 19 členů, stejně i tři poslanci Trikolóry.

Komunisté, kteří do poloviny dubna menšinový kabinet podporovali, mají poslanců 15. Podle předsedy klubu KSČM Pavla Kováčika budou komunisté s vysokou pravděpodobností hlasovat pro vyslovení nedůvěry. O tom, zda k tomu poslanci přistoupí jednotně, rozhodne klub před hlasováním.

Prezident Miloš Zeman několikrát řekl, že pokud by Sněmovna menšinové vládě hnutí ANO a ČSSD vyslovila nedůvěru, nechal by Babišův kabinet dovládnout v demisi.