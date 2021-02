Komunisté projednají s ANO podporu, Filip předtím navštíví Hrad

Praha - Komunisté budou dnes odpoledne se zástupci hnutí ANO pokračovat v jednáních o podpoře menšinového kabinetu premiéra Andreje Babiše. Žádají, aby vláda ANO a ČSSD v posledních osmi měsících, které zbývají do voleb, minimálně podpořila uzákonění pětitýdenní dovolené pro všechny zaměstnance a spojení zdravotních pojišťoven ministerstev vnitra a obrany. O naplňování toleranční dohody a také neplnění požadavků na změny protiepidemických opatření hodlá předseda komunistů Vojtěch Filip před schůzkou jednat s prezidentem Milošem Zemanem.

Na Hrad zamíří Filip na 13:00, do Strakovy akademie o dvě hodiny později. V úterý se nejužší vedení komunistů dohodlo, že v pátek předloží výkonnému výboru strany usnesení, že porušení některých dohod z poslední doby je důvodem pro ukončení toleranční smlouvy s hnutím ANO, ale také usnesení s opačným závěrem. Roli bude hrát i výsledek dnešního jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO). Podle Filipa v nejužším vedení KSČM převládá názor nepodpořit už další prodloužení nouzového stavu.

Ze závazků z toleranční smlouvy s ANO komunisté tlačí podle místopředsedy Stanislava Grospiče především na sloučení zdravotních pojišťoven ministerstev vnitra a obrany a na zavedení pěti týdnů dovolené. Babiš by je podle něj měl znovu stvrdit. "A aby bylo zaručeno, že poslanecký klub a premiér budou tyto požadavky respektovat," dodal.

Ohledně podpory dalšího pokračování nouzového stavu, který v Česku kvůli covidu-19 platí zatím do 14. února, se komunisté rozhodnou také podle jednání s ANO. "Spíše se kloním k tomu, že pokud nebude premiér ochotný garantovat, že už neporuší své závazky, tak potom nouzový stav nepodpoříme," uvedl Grospič. Řadu nynějších opatření lze podle něj nařídit i bez nouzového stavu, i když by to kladlo větší požadavky na krajské hygienické stanice, hlavní hygieničku a ministerstvo zdravotnictví.