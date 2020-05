Komunisté podmiňují toleranci vládě jednáními o ochraně vod

Praha - Komunisté nechtějí podpořit ústavní zákon posilující pravomoci ministerstva zdravotnictví, jak o něm plánuje jednat menšinový kabinet hnutí ANO a ČSSD v souvislosti s epidemií koronaviru nového typu. Toleranci vládě současně podmiňují jednáními o ochraně vody. Na tiskové konferenci to uvedl místopředseda KSČM Stanislav Grospič.

Komunisté upozornili na to, že ochrana vody, a to v souvislosti s jejím vlastnictvím i kvalitou a množstvím, byla jednou z podmínek pro toleranci vlády, jak ji komunisté menšinovému kabinetu slíbili. Grospič poukázal na odmítavý postoj kabinetu k jejich návrhu na ústavní ochranu vod a na to, že k tématu vody měla být ustavena pracovní skupina. KSČM kvůli tomu bude podle Grospiče zvažovat, zda "má dále setrvávat v toleranci vlády".

Grospič současně kvitoval, že vláda zatím ustoupila od návrhu na posílení pravomocí ministerstva zdravotnictví v době epidemie, protože komunisté by takový návrh zákona nepodpořili. KSČM by podle něj nemohla podpořit ani obdobný návrh jako ústavní. Je podle něj třeba dodržovat vyvážené kompetence, jak jsou dány v současnosti.

Ústavní zákony jsou předpisy nejvyšší právní síly, které mění či doplňují ústavu. K jejich přijetí je nutný souhlas tří pětin všech poslanců a tří pětin přítomných senátorů. Společně s Ústavou ČR a Listinou základních práv a svobod tvoří tzv. ústavní pořádek. Ústavním zákonem jsou například vymezeny kraje, další se týkají bezpečnosti ČR, referenda o přistoupení ČR k Evropské unii či vymezují státní hranice. Podle Ústavního soudu do ústavního pořádku spadají i mezinárodní smlouvy o lidských právech a základních svobodách.