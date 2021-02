Komunisté odpoledne projednají postoj ke zvýšení schodku rozpočtu

Praha - Komunisté budou před středeční schůzí sněmovního rozpočtového výboru na dnešním odpoledním zasedání širšího vedení ladit stanovisko k vládnímu návrhu na zvýšení rozpočtového schodku z 320 na 500 miliard korun. Dosud KSČM menšinový kabinet při hlasování o rozpočtu podporovala. Předseda KSČM Vojtěch Filip nechtěl předjímat výsledek jednání. ČTK řekl, že s návrhem, jak ho v pondělí pozdě večer schválil kabinet, se teprve seznamuje. Podle poslance Jiřího Dolejše má kromě ekonomických aspektů jednání o rozpočtu i politické. Když měly ODS a SPD odvahu hlasovat pro daňový balíček, měly by hlasovat i pro úpravu rozpočtu, řekl.

Rozpočet bude podle Dolejše poznamenán daňovým balíčkem. "Vládě budou vysychat peníze, tudíž si bude muset zvýšit deficit a vládní dluh. Na druhou stranu někdo za ten daňový balíček může, někdo ho s vládou prohlasoval, čímž mám na mysli zejména ODS a také SPD. Když měly odvahu hlasovat pro daňový balíček, pochopitelně by měly mít odvahu hlasovat i pro úpravu státního rozpočtu, to je politická souvislost a to neodhadnu, jak to dopadne," řekl Dolejš ČTK.

Senátní verze balíčku, jak ji schválili poslanci 22. prosince loňského roku, znamená pro státní rozpočet výpadek příjmů 89,5 miliardy korun. Tehdy už schválený státní rozpočet s tím nepočítal. Pro hlasovalo 70 ze 104 přítomných poslanců, a to poslanci ANO, ODS a SPD, dva z pěti lidovců, komunistka Miloslava Vostrá jako jediná z klubu KSČM a čtveřice nezařazených poslanců z Trikolóry a Jednotných.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhuje schválit rozpočtovou novelu ve stavu legislativní nouze. Sněmovna by o návrhu měla jednat ve čtvrtek. Celkové příjmy rozpočtu by letos měly být podle návrhu 1,39 bilionu korun a výdaje 1,89 bilionu korun. Příjmy by tak měly být proti schválenému rozpočtu nižší o 102,7 miliardy korun a výdaje vyšší o 77,3 miliardy korun.

Podle oslovených ekonomů navrhovaný schodek 500 miliard korun je neopodstatněný. Současná ekonomická situace a nejnovější odhady vývoje ekonomiky by podle nich ospravedlňovaly schodek kolem 400 miliard korun.

Ve výdajích novela podle ministerstva financí počítá s 37 miliardami korun na podporu podnikání v podobě nového programu na podporu podnikatelů spočívajícího v platbách za zaměstnance, programu Antivirus, programu pomoci podnikatelům v gastronomii, programu na podporu lyžařských středisek a veletrhů. Novela dále počítá s uvolněním 12,2 miliardy korun na odměny zdravotníkům za nasazení při druhé vlně pandemie, pokrytím nákladů na testování přítomnosti viru ve školách za 3,8 miliardy korun nebo sedmi miliardami korun na nákup vakcín. Zároveň novela o 2,7 miliardy zvyšuje výdaje určené na přídavky na děti a o 1,7 miliardy korun půjde více na aktivní politiku zaměstnanosti.