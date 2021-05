Komunisté dnes rozhodnou, zda v létě budou měnit vedení

Praha - Vedení komunistů dnes rozhodne, zda uspořádá volební sjezd ještě před říjnovými sněmovními volbami. O volbu nového vedení usiluje třetina okresních organizací KSČM, požádala proto o svolání sjezdu v létě. Kvůli epidemii koronaviru komunisté sjezd odložili už několikrát, poprvé loni v dubnu. Předseda strany Vojtěch Filip, který KSČM vede přes 15 let, loni po podzimním debaklu komunistů v krajských volbách uvedl, že znovu kandidovat na předsedu nebude.

V dubnu, kdy svou pozici obhájil v hlasování ústředního výboru, Filip řekl, že funkci dá k dispozici na sjezdu, který se má konat až po volbách, v listopadu. Uvedl tehdy také, že mandát vedení strany považuje za dostatečně silný.

Pro sjezd by platila jiná pravidla než na dubnovém zasedání ústředního výboru. Tehdy pro odvolání vedení hlasovala sice většina přítomných delegátů, ale nikoli potřebné dvě třetiny všech členů ústředního výboru strany. Při řádném volebním sjezdu by nebylo o odvolání dosavadního vedení třeba hlasovat, ke zvolení nového by pak nebylo nutné získat dvoutřetinovou podporu.

Sjezd je zatím jediným tématem dnešního jednání vedení KSČM. Anketa o tom, jak se má poslanecký klub komunistů postavit k hlasování Sněmovny o nedůvěře vládě, skončí v pondělí večer. Její výsledky dostane šéf klubu Pavel Kováčik k diskusi při úterním jednání poslanců klubu.