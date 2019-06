Komunisté chystají nový program, nahradit má dokument z roku 1992

Nymburk - Po 27 letech budou komunisté měnit základní programový dokument. Návrhy na náhradu takzvaného kladenského programu dnes proberou na jednání v Nymburku. Stejně jako změnu stanov plánují nový program schválit na sjezdu v dubnu příštího roku. Reflektovat by měl změny, kterými Česko za třicet let prošlo, například jeho začlenění do Evropské unie.

V kladenském programu se uvádí, že cílem KSČM je vybudovat moderní socialistickou společnost. Ta má být společností svobodných a rovnoprávných občanů. Dokument byl přijat v době, kdy komunisty vedl Jiří Svoboda.

Stanovy, o jejichž novém znění diskutovali komunisté na konci dubna, mají podle Filipa vést k větší flexibilitě rozhodování. Reagovat by měly mimo jiné na úbytek členů. Změny by podle předsedy Vojtěcha Filipa měly také zajistit lepší propojení mezi členskou základnou, sympatizanty KSČM a zastupiteli na úrovni obcí krajů a poslanci.

KSČM má nejsilnější členskou základnu z politických stran v Česku, před loňským sjezdem čítala 37.000 členů. Ještě v roce 1998 bylo komunistů 140.000, v roce 1992 přes 350.000. Věkový průměr členské základny stoupl ze 70 let v roce 2008 na nynější zhruba 75 let. Přes výrazný pokles členů a úbytek voličů v posledních letech komunisté získali vliv díky podpoře menšinového kabinetu ANO a ČSSD vedeného premiérem Andrejem Babišem.