ŽIVĚ: Komunisté by mohli podpořit prodloužení stavu nouze do 11. dubna

Praha - Komunisté by mohli podpořit prodloužení nouzového stavu o 14 dní, do 11. dubna. Nesouhlasí ale se zákazem pohybu mezi okresy, větší pravomoci by měly mít kraje. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Po ranním jednání klubu očekává, že poslanci budou hlasovat jednotně. Hlasovat pro prodloužení nouzového stavu poslancům ve čtvrtek doporučil výkonný výbor KSČM.

Komunisté nepovažují za potřebné omezení cestování mezi okresy v rámci jednoho kraje, je to podle nich také zatěžující pro policii a armádu, která by se jinak mohla využít například ve zdravotnictví či v sociálních zařízeních. "Je to jedna z našich podmínek, aby vláda přislíbila, že tuhle záležitost změní," poznamenal Filip. Zároveň ale KSČM chápe potřebu ještě udržet opatření. "Ale nemyslíme si, že je potřeba celý měsíc. Jsme srozuměni s náhradním termínem, který už i vláda uvažovala ve svém rozhodování, to znamená s 11. dubnem," dodal.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ráno řekl, že doufá, že Sněmovna podpoří žádost menšinové vlády ANO a ČSSD o prodloužení nouzového stavu alespoň do Velikonoc. Kabinet v pondělí schválil žádost o prodloužení o 30 dní, tedy do 27. dubna. Aktuálně nouzový stav končí s 28. březnem.

"V zásadě nám jde o to a chceme s vládou jednat o tom, aby krizové štáby krajů a krajské hygienické stanice měly pravomoc i v rámci nouzového stavu upravit odlišně ta opatření v rámci kraje tak, aby to odpovídalo nákazové situaci," poznamenal Filip. Předpokládá, že Babiš a ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) přislíbí změnu opatření omezujícího volný pohyb mezi okresy. "Mobilita mezi okresy stejně funguje, protože funguje mobilita dojezdu do práce," dodal předseda KSČM.