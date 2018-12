Praha - Širší vedení KSČM na svém dnešním jednání doporučilo poslancům strany podpořit ve středu v Poslanecké sněmovně návrh státního rozpočtu na příští rok. Musejí ale uspět vybrané pozměňovací návrhy, které komunisté prosazují. Strana dnes také hodnotila zhruba půlroční fungování dohody s ANO o toleranci kabinetu ANO a ČSSD. Předseda KSČM Vojtěch Filip novinářům řekl, že jeho strana je hrubě nespokojená s výkony ministra dopravy Dana Ťoka (za ANO). Vyjádřil také pochyby nad tím, zda do funkce ministra již dospěl šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD).

Filip po dnešním téměř osmihodinovém jednání ústředního výboru KSČM novinářům řekl, že s řadou bodů dohody o toleranci kabinetu panuje spokojenost. Zmínil ochranu přírodních zdrojů, ochranu vody nebo nenavyšování spoluúčasti pacientů ve zdravotnictví. Ocenil i to, jak se v předpisech projevily požadavky KSČM na zvýšení minimální mzdy či důchodů.

Poslanci strany by ve středu měli hlasovat pro rozpočet. "Výkonný výbor doporučil, pokud budou schváleny pozměňovací návrhy o přesunu pro byty a sociální služby, že má klub podpořit státní rozpočet ve třetím čtení," konstatoval Filip.

Předseda KSČM uvedl, že ve středu jeho strana hodnotila fungování dohody o toleranci se špičkami ANO, kde měli komunisté některé výtky. "My jsme opravdu velmi hrubě nespokojeni s prací ministra dopravy (Ťoka)," uvedl Filip. Ťoka kritizuje KSČM dlouhodobě, Filip tentokrát vytkl ministrovi jeho úvahy z tohoto týdne, že by se kvůli situaci na D1 mohla zakázat jízda kamionů v levém pruhu. Věc podle něj měla být mnohem dál než ve stadiu úvah. "Já už toho uvažování mám poměrně dost. Buď začne pracovat, nebo ať to nedělá," řekl šéf KSČM.

Kritizuje také ministra zahraničí Petříčka. "Jeden den má stanovisko a druhý den má o 180 stupňů jiné. Já řekl panu premiérovi, že má názor podle toho, s kým mluví, ne vlastní," uvedl Filip. Petříček podle něj nedodržuje slib, že bude nezávislý na europoslanci Miroslavu Pochem (ČSSD), jemuž dělal asistenta. Po odmítnutí Pocheho ze strany prezidenta Miloše Zemana se stal Petříček ministrem. "Je evidentní, že k vlastnímu názoru nedospěl, je tedy otázka, jestli dospěl na funkci ministra," řekl Filip.