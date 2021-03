Komunisté budou řešit zrušení sjezdu a jeho náhradu svoláním ÚV

Praha - Širší vedení KSČM dnes odpoledne rozhodne o doporučení lídrů strany odvolat už potřetí termín volebního sjezdu. Kvůli epidemii koronaviru požádala v únoru KSČM pro uspořádání sjezdu o výjimku ministerstva zdravotnictví, kvůli nárůstu počtu infikovaných a přísnějším opatřením ale nechce na rozhodnutí čekat. Sjezd, na kterém by měl v čele KSČM skončit Vojtěch Filip, komunisté kvůli koronaviru zrušili poprvé loni v dubnu, podruhé v listopadu.

Výkonný výbor by měl dnes zrušit svolání sjezdu na 27. a 28. března, ve stejném termínu by se ale mohlo uskutečnit jednodenní jednání Ústředního výboru. Jeho 90 členů by se podle současných pravidel pro jednání orgánů právnických osob mohlo sejít a řešit ekonomický chod strany i obměnu vedení.